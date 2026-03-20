‘No dio tiempo de desinflamarse’: Galilea Montijo aclara su cambio de rostro y confirma tratamiento estético
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La estrella de Televisa bromeó sobre las fotografías difundidas en días recientes, en las que se le veía con evidente hinchazón durante un programa en vivo
A su estilo bromista y relajado, pero diciendo la verdad, Galilea Montijo abordó y confirmó, desde el programa Hoy, haberse sometido a un tratamiento estético en el rostro hace unos días. Aunque dejó claro que no fue un procedimiento quirúrgico, sí explicó que la hinchazón en su cara se debió a un “trabajito”.
“Me arreglaron mi cejita. Hablando de cirugías, esta en realidad no fue como tal cirugía; me levantaron esta cejita, pero ojo: nunca estuve como en las fotos que pusieron, no sean gachos”, dijo Montijo a sus compañeros Andrea Legarreta y Raúl Araiza en vivo, luego de presentar una noticia sobre el proceso quirúrgico que se realizó Marie Claire Harp.
Hace unos días, Montijo estuvo nuevamente bajo los reflectores, luego de que luciera hinchada y con un rostro diferente el pasado lunes 9 de marzo. Según usuarios de redes sociales, esto se debía a una cirugía, y como la conductora se ausentó del programa, el rumor tomó fuerza.
¿QUÉ SE HIZO GALILEA MONTIJO EN EL ROSTRO?
Entre risas, la tapatía mencionó que, de haber sido grave el problema en su rostro, la productora del matutino, Andrea Rodríguez, no le habría permitido salir a cuadro.
“Es más, por menos de esa hinchazón la jefa nos ha regresado”, dijo Montijo a las cámaras.
De nueva cuenta, la conductora apoyó los procedimientos estéticos entre celebridades, así como entre el público en general: “A lo que voy es que cada quien... si quieres hacerte un cambiecito, si a ti te está molestando, háztelo con profesionales”.
E insistió en que el arreglo en su ceja fue lo que provocó la inflamación en su rostro conforme avanzaban las horas.
“El fin de semana me agarraron en el aeropuerto; el domingo así no me veía, hasta el lunes dije: ‘conforme pasan los minutos me voy inflamando’”, recordó la conductora de La Casa de los Famosos México.