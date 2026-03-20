‘No dio tiempo de desinflamarse’: Galilea Montijo aclara su cambio de rostro y confirma tratamiento estético

A su estilo bromista y relajado, pero diciendo la verdad, Galilea Montijo abordó y confirmó, desde el programa Hoy, haberse sometido a un tratamiento estético en el rostro hace unos días. Aunque dejó claro que no fue un procedimiento quirúrgico, sí explicó que la hinchazón en su cara se debió a un “trabajito”.

“Me arreglaron mi cejita. Hablando de cirugías, esta en realidad no fue como tal cirugía; me levantaron esta cejita, pero ojo: nunca estuve como en las fotos que pusieron, no sean gachos”, dijo Montijo a sus compañeros Andrea Legarreta y Raúl Araiza en vivo, luego de presentar una noticia sobre el proceso quirúrgico que se realizó Marie Claire Harp.

Hace unos días, Montijo estuvo nuevamente bajo los reflectores, luego de que luciera hinchada y con un rostro diferente el pasado lunes 9 de marzo. Según usuarios de redes sociales, esto se debía a una cirugía, y como la conductora se ausentó del programa, el rumor tomó fuerza.