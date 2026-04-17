¿Final feliz? Aseguran que Ana Bárbara se reconcilió con su esposo tras escándalo y viven juntos

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/ 17 abril 2026
    ¿Final feliz? Aseguran que Ana Bárbara se reconcilió con su esposo tras escándalo y viven juntos
    Drama. El conflicto familiar de la cantante suma un nuevo capítulo tras declaraciones de su hermano. FOTO: INTERNET

La cantante grupera fue expuesta por la supuesta amante de su esposo, con quien —según versiones— comparte poder en la empresa

Parecía que Ana Bárbara dejaría que el tiempo hiciera olvidar el escándalo que la colocó en el centro de la atención mediática hace semanas. Sin embargo, este fin de semana su hermano, Francisco Ugalde, confirmó que la intérprete de ‘Bandido’ regresó con Ángel Muñoz y que ambos viven juntos nuevamente.

De hecho, según el hermano de la cantante, para que él regresara a la casa que compartían, ella habría tenido que pedir a sus hijos mayores, Emiliano y Chema, que se fueran. Desde hace meses se sabe que Francisco Ugalde está distanciado de ella, al igual que el resto de la familia, desde hace tiempo y, según sus declaraciones, por culpa de Ángel.

Según la cuenta de espectáculos en Instagram Chamonic, la información no está confirmada; sin embargo, le hicieron llegar que la reconciliación se dio por varios motivos. El primero sería la intervención de Reyli, padre del hijo menor de Ana, además de cuestiones económicas.

¿QUÉ PASÓ CON ANA BÁRBARA?

De acuerdo con lo publicado por Chamonic, la fuente señaló que, como la cantante espera obtener la residencia oficial en Estados Unidos como ciudadana, tendría que seguir casada con él y continuar el proceso.

“De lo que uno se entera ¡¡¡A MÍ NO ME CREAN!!! Aquí está la información que me mandaron”, escribió la creadora de contenido junto con capturas de pantalla de una conversación en la que se explican los supuestos motivos.

La artista y el empresario Ángel Muñoz se conocen desde 2014. Él, quien es 15 años menor que la ‘Reina Grupera’, se desempeña como agente aduanero, actor y empresario, además de ser —aparentemente— socio equitativo en el negocio de la cantante y su mánager.

En un inicio, la relación se mantuvo con hermetismo; sin embargo, poco a poco han salido a la luz detalles sobre la personalidad explosiva de Ángel, quien terminó mal con José Emilio Fernández, hijo de la fallecida Mariana Levy y de ‘El Pirru’, a quien Ana Bárbara había adoptado como hijo.

PASADO REVELADO

Antes de que saliera a la luz la presunta infidelidad de Ángel Muñoz, José Emilio Fernández declaró públicamente que Ángel trataba mal a sus hermanos y que los castigaba. Él dejó de vivir con la pareja y, aunque actualmente no es cercano a la cantante, ha externado su apoyo a sus hermanos en caso de que necesiten salir de esa casa.

Para Francisco Ugalde, desde que su hermana inició su relación con Ángel comenzaron los problemas; asegura que él ha ido alejando a Ana de las personas que la quieren.

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“Desde que comenzó la relación con este tipo, todo vino mal. El tipo entró con otro nombre a la familia, después mi hermana le perdona eso; luego llega con un perro y hace mentir a los chavos (hijos de Ana Bárbara), después corre a mi mamá. Este tipo alejó a toda la gente que ama a Ana Bárbara”, dijo al programa ‘De Primera Mano’. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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