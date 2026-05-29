Ganan Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra el reality ‘Hoy Soy El Chef’ de Televisa

Una vez más, el duelo culinario del programa Hoy, de Televisa, demostró el gusto de la audiencia por los realities. Este viernes, Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra se coronaron como la dupla ganadora de la contienda, ‘Hoy Soy El Chef’, misma que duró seis semanas y en la que mostraron sus habilidades en la cocina.

“Las ganadoras de la segunda temporada de ‘Hoy Soy El Chef’ son ‘Mamacitas Como Tú’”, expresó Andrea Legarreta tras confirmar que el puntaje de 160 les dio el triunfo de la competencia.

El equipo ‘Dos Copitas’, conformado por Mariana Botas y Jessica Segura, se quedó con la segunda posición tras ganar cinco puntos extra gracias a la votación del público en internet, para finalizar con 158 puntos.