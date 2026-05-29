Ganan Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra el reality ‘Hoy Soy El Chef’ de Televisa

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    Ganan Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra el reality ‘Hoy Soy El Chef’ de Televisa
    Fiesta. Las actrices celebraron su victoria después de acumular la mayor cantidad de puntos durante la final del concurso gastronómico. FOTO: ESPECIAL

El equipo de Mariana Botas y Jessica Segura se quedó con la segunda posición, luego de ser eliminado hace una semana y regresar a la competencia de manera especial

Una vez más, el duelo culinario del programa Hoy, de Televisa, demostró el gusto de la audiencia por los realities. Este viernes, Elizabeth Álvarez y Gloria Sierra se coronaron como la dupla ganadora de la contienda, ‘Hoy Soy El Chef’, misma que duró seis semanas y en la que mostraron sus habilidades en la cocina.

“Las ganadoras de la segunda temporada de ‘Hoy Soy El Chef’ son ‘Mamacitas Como Tú’”, expresó Andrea Legarreta tras confirmar que el puntaje de 160 les dio el triunfo de la competencia.

El equipo ‘Dos Copitas’, conformado por Mariana Botas y Jessica Segura, se quedó con la segunda posición tras ganar cinco puntos extra gracias a la votación del público en internet, para finalizar con 158 puntos.

¿QUÉ PASÓ EN ‘HOY SOY EL CHEF’?

La tercera posición de la contienda, en la que participaron 18 celebridades, entre ellas parte del equipo de conductores del programa, fue para Andrea Escalona y Jimena Longoria, conocidas como ‘Las Conmadres’, mientras que el cuarto lugar quedó en manos de Galilea Montijo y Claudia Troyo, quienes se hicieron llamar ‘Las Hermanas Cazuela’.

Teresa Rodríguez y Alfredo Oropeza, chefs y jueces de la competencia, fueron los responsables de entregar las medallas y los trofeos a los equipos que obtuvieron el primer y segundo lugar.

Entre las celebridades que participaron y quedaron eliminadas estuvieron ‘Chiky’, ‘El Diablito’, Jorge Losa, Omar Fierro, Nicola Porcella, Ana Caty Hernández, Adriana Leal, Mayte Carranco, además de Arath de la Torre y Tania Rincón.

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Previo a nombrar a las ganadoras, la producción de Hoy, encabezada por Andrea Rodríguez, aseguró que los números superaron a los de la primera temporada del concurso, ya que logró más de 200 millones de votos, además de una audiencia de más de 192.3 millones de visualizaciones en redes sociales y 5.2 millones de interacciones en plataformas digitales.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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