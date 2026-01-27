Lisa de BLACKPINK se convierte en la nueva imagen de Nike SKIMS de Kim Kardashian

/ 27 enero 2026
    Lisa de BLACKPINK se convierte en la nueva imagen de Nike SKIMS de Kim Kardashian
    Celebridad. La estrella del K-pop se suma a la lista de celebridades que han encabezado las campañas de Kim Kardashian. FOTO: TWITTER@SKIMS

La estrella tailandesa suma una nueva colaboración que la impulsa aún más en popularidad

Nike y Kim Kardashian sacaron la artillería pesada para su más reciente colaboración al reclutar a Lisa, integrante de BLACKPINK, como imagen principal de su nueva línea, acompañada de una coreografía que resalta su fuerza escénica y presencia artística.

La superestrella tailandesa del K-pop, quien recientemente firmó un acuerdo con la marca deportiva Swoosh, protagoniza el anuncio de NikeSKIMS, lanzado este martes, en el que se le observa ejecutando elegantes movimientos de danza contemporánea mientras luce las prendas de la colección Primavera 2026.

Lisa se ha consolidado como uno de los nombres más influyentes del momento, por lo que la alianza entre la cantante —quien también incursionó en la actuación con la serie White Lotus— y la firma encabezada por Kim Kardashian resultó una decisión natural. Su distintiva coreografía y magnetismo frente a la cámara terminaron por convertirla en la elección ideal para la campaña.

La colección ofrece una amplia variedad de prendas pensadas para el uso cotidiano: desde ropa cómoda para estar en casa, opciones para entrenar, atuendos casuales para salir, hasta piezas diseñadas para ensayos de baile.

Esta es la segunda ocasión en que Kim Kardashian apuesta por una integrante de BLACKPINK para liderar una de sus campañas. En el pasado Día de San Valentín, la empresaria eligió a Rosé como rostro principal de la colección de esa temporada.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

