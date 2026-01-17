¡Ganó el doblaje! Eugenio Derbez confirma que dará voz a ‘Burro’ en ‘Shrek 5’
Tras meses de negociaciones, el productor y comediante aseguró que DreamWorks aceptó adaptar el guión para el público latino
Mucho drama ha rodeado la nueva entrega cinematográfica de Shrek desde que se anunció su regreso. Uno de los temas que más inquietaba a los fans era la posible ausencia de las voces originales en la versión mexicana y latinoamericana, ya que Alonso Obregón y Dulce Guerrero no habían cerrado negociaciones. Sin embargo, la buena noticia es que Eugenio Derbez confirmó que, tras meses de diálogo, volverá a dar vida al entrañable Burro, el mejor amigo del ogro verde.
“Sí, deveritas, deveritas me hablaron; ya les dije que sí”, dijo Derbez, imitando el tono característico de su personaje.
El comediante compartió que la principal condición que puso finalmente se hizo realidad: poder adaptar el libreto para la audiencia en español. “Me acaban de pedir que esté en el doblaje y les puse como condición que me dejaran adaptar el guion”, explicó Eugenio durante una reciente alfombra roja, donde presentó su nuevo reality show producido en colaboración con Prime Video.
¿QUÉ PASÓ CON SHREK 5?
En 2024, Derbez dio a conocer que no tenía contrato firmado para interpretar nuevamente a Burro y que la situación se había complicado debido a los cambios en la directiva del estudio, ya que no eran los mismos ejecutivos que en 2001 le otorgaron libertad creativa.
“Ya cambió toda la directiva, no es la de antes, pero ya me dijeron que sí; entonces, sí voy a estar en la quinta”, contó emocionado el actor a la prensa.
Por su parte, Alfonso Obregón, quien dio voz a ‘Shrek’ en las entregas anteriores, fue acusado en 2024 de presunto abuso sexual por parte de una exalumna, aunque posteriormente fue liberado tras demostrar su inocencia. Hasta el momento, no se ha confirmado si esta situación lo mantendrá alejado del doblaje. De igual forma, se desconoce si Dulce Guerrero logró un acuerdo con el estudio para retomar el personaje de Fiona.
La quinta aventura de ‘Shrek’ llegará a los cines en el verano de 2027, luego de sufrir un retraso de casi un año y a 17 años del estreno de la última película protagonizada por el ogro verde y su familia.