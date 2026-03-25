Grupo Frontera pone ritmo al Tri: lanzan ‘Un Solo Corazón’ rumbo al Mundial 2026

Grupo Frontera pone ritmo al Tri: lanzan ‘Un Solo Corazón’ rumbo al Mundial 2026

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Israel García
por Israel García

La banda texana presenta el himno que busca unir a la afición mexicana durante la Copa del Mundo con el respaldo de Amazon Music

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/ 25 marzo 2026
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Grupo Frontera presentó la canción ‘Un solo corazón’, considerada el tema oficial de la Selección Mexicana de futbol para la próxima Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. En estos territorios, el Tricolor intentará animar a sus jugadores y a los millones de aficionados que se congregarán para seguir la competencia.

“La pensamos para la selección, para los muchachos y el aficionado mexicano. Estuvimos con los jugadores de la selección mexicana, escucharon la canción antes de que saliera y la estuvieron bailando y viendo sobre qué iba”, dijo el vocalista Adelaido ‘Payo’ Solís en una charla con EFE.

El nombre del sencillo es una declaración de intenciones sobre lo que enfrentarán las selecciones que quieran derrotar a México en el Mundial a partir del próximo 11 de junio, ya que no serán solo 26 jugadores, sino todo un pueblo que “caerá en las casas con una carnita asada para ver todos juntos (los partidos)”.

INSPIRADOS EN LA PASIÓN FUTBOLERA

El himno ‘Un solo corazón (Amazon Music Original)’, realizado en colaboración con la Federación Mexicana de Fútbol, es parte de una iniciativa global de Amazon Music para eventos deportivos. Previamente han colaborado con la NFL, la NBA, la Fórmula 1, la Copa de Brasil y el equipo Chivas de México.

El tema fue escrito por el productor y compositor nominado al Grammy Edgar Barrera, quien ha colaborado con la banda desde sus inicios. Grupo Frontera se encargó de los arreglos musicales.

Grupo Frontera se ubica en la lista de los 50 artistas más escuchados del mundo, por lo que ‘Un Solo Corazón’ promete ser un éxito global, especialmente en Estados Unidos y países hispanohablantes.

“Más de 100 millones de mexicanos unidos, un solo corazón con el que todos apoyamos a la selección”, apuntó el artista sobre esta creación que estará disponible en la plataforma Amazon Music.

“Siempre hemos tratado de unir con nuestra música a la gente. Somos mitad mexicanos, mitad estadounidenses, pero sabemos bien que un mexicano nace donde le da la gana (...) Toda la gente que habla español puede entender, escuchar y sentir esta letra”, afirmó.

EXFUTBOLISTAS Y MÚSICA

‘Un Solo Corazón’ se presentó en un evento privado al que asistieron directivos de Amazon y el exjugador mexicano Pável Pardo, mediocampista que participó en el Mundial de Alemania 2006 y se mostró emocionado de volver a ver esta competencia en su país tras 40 años.

Tras la intervención del exfutbolista, los artistas interpretaron su nuevo tema de tres minutos y cerraron el evento entonando ‘No Capear’, uno de sus últimos lanzamientos.

Por último, el responsable de Amazon Music, Paul Forat, anunció que en dos semanas se revelará un videoclip del tema, en el que se podrá ver a Grupo Frontera cantando junto a jugadores de la Selección Mexicana como Raúl Jiménez o Guillermo Ochoa.

Siempre hemos tratado de unir con nuestra música a la gente. Somos mitad mexicanos, mitad estadounidenses, pero sabemos bien que un mexicano nace donde le da la gana”.
Adelaido ‘Payo’ Solís, Vocalista de Grupo Frontera.

DE GIRA

Esperan poder estar presentes en la inauguración del Mundial en México; sin embargo, Julián, como buen aficionado, señaló que probablemente tendrán que ver el resto de los partidos de madrugada, ya que estarán de gira por Europa.

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Se trata de la primera gira de Grupo Frontera, intérpretes de éxitos como ‘No Se Va’ y ‘Un X100to’, por el viejo continente. Estarán en ciudades como París, Zúrich, Madrid, Londres y Milán, y ya cuentan con varios recintos con entradas agotadas. (Con información de EFE y AP)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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