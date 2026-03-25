‘Harry Potter’ estrenará en Navidad: HBO Max revela primer tráiler de su ambiciosa serie

Una nueva era en la escuela de Hogwarts comienza, no solo para los personajes creados por J. K. Rowling, sino también para el público y las nuevas audiencias, con el lanzamiento de la nueva adaptación de ‘Harry Potter’ en formato serie, producida por HBO Max y Warner Bros.. Esto arrancó con el estreno oficial del primer avance del show, liberado este miércoles. “Una nueva era de Hogwarts comienza. La serie original de HBO, ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’, estrena esta Navidad. #HarryPotterHBO”, escribió la cuenta oficial de ‘Harry Potter’ en redes sociales. En el avance ya se puede ver a los actores Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout caracterizados como los queridos personajes ‘Harry Potter’, ‘Ron Weasley’ y ‘Hermione Granger’, además de algunos de los momentos más emblemáticos.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ ‘HARRY POTTER’? La trama, filmada en 2025, se desarrollará a partir de la historia del primer libro, ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’, en el que se presenta por primera vez el mundo mágico y sus reglas. En el avance se puede ver cómo el joven Potter vive con su ‘tía Petunia’, quien constantemente le hace sentir que no es alguien especial, hasta que aparece ‘Hagrid’, interpretado en esta ocasión por Nick Frost, para mostrarle la verdad sobre su origen.

La estación 9¾, el castillo, el tren y el campo de quidditch son otros de los elementos que se muestran en este primer adelanto. De acuerdo con información oficial, la temporada tendrá ocho episodios, dando paso posteriormente a la secuela.

MÁS PERSONAJES Janet McTeer da vida a la profesora ‘Minerva McGonagall’ y, al igual que John Lithgow y Paapa Essiedu, aparece en el breve avance caracterizada como los icónicos ‘Albus Dumbledore’ y ‘Severus Snape’, respectivamente. El estreno oficial del programa será el próximo 25 de diciembre, fecha elegida para la llegada del niño mago a la plataforma de streaming con la intención de acaparar la atención de la audiencia.

Hace un año, previo a las filmaciones, las productoras celebraron la elección de su elenco: “Estamos encantados de contar con un talento tan extraordinario y no podemos esperar a verles dar nueva vida a estos queridos personajes”, señalaron Francesca Gardiner, directora creativa y productora ejecutiva, y Mark Mylod, director y productor ejecutivo.

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