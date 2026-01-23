Guerra sin fin: hermano de Daniel Bisogno arremete contra Pati Chapoy por acusaciones

/ 23 enero 2026
    Guerra sin fin: hermano de Daniel Bisogno arremete contra Pati Chapoy por acusaciones
    Pleito. Las declaraciones de la conductora durante el aniversario de Ventaneando desataron una nueva polémica mediática. FOTOS: CAPTURA DE PANTALLA/ INTERNET

La conductora acusó a Alex Bisogno de haber ‘saqueado’ la casa de su difunto hermano el mismo día de su fallecimiento

En medio de la celebración por los 30 años del programa Ventaneando, Pati Chapoy se dio tiempo para lanzar fuertes acusaciones en contra de Alex Bisogno, luego de que éste la señalara como responsable indirecta de la complicación de salud que derivó en la muerte de su hermano, Daniel Bisogno.

“El día que Daniel Bisogno se murió, él (Alex Bisogno) entró y saqueó todo lo que pudo, cuando sabía que esa casa y las pertenencias de Daniel le corresponden a su hija, Michaela, no a él”, declaró la periodista ante reporteros que asistieron al evento realizado en las instalaciones de Televisión Azteca.

Horas más tarde, a través de sus redes sociales, el hermano de ‘El Muñeco’ respondió visiblemente molesto para defenderse y rechazar los señalamientos que, aseguró, lo dejaron mal parado ante la prensa, el público y su propia familia, al ser presentado como un mal hijo, descuidado y un hermano aprovechado.

¿QUÉ DIJO ALEX BISOGNO?

Herido, notablemente alterado pero firme, Alex Bisogno respondió una a una las acusaciones hechas por la conductora originaria de La Laguna.

“No voy a permitir que hiera a mi familia. No se meta en temas que no le corresponden”, expresó en los primeros minutos de su mensaje.

Recordó que meses atrás Chapoy intentó, según él, hundirlo y desprestigiarlo con una serie de mentiras que —asegura— ha desmentido con pruebas. “Le exijo que no vuelva a meterse conmigo ni a lastimarnos como familia”, agregó.

‘LA MALÉVOLA ES USTED’

Bisogno calificó de irresponsables las declaraciones de Chapoy al afirmar públicamente que él saqueó la casa de su hermano el día de su fallecimiento.

“¡Señora, ya basta!”, exclamó mientras leía el discurso que llevaba preparado en su celular. “¿Está buscando conflicto para mantener a flote su programa, que claramente se fue en picada con la muerte de mi hermano Daniel?”, cuestionó.

Alex condenó la manera en que se ha hablado de él y aseguró que se han difundido múltiples mentiras. “La malévola es usted, que señala, que calumnia, que difama y busca acabar con la carrera de quien no es de su agrado o de quien no se le tiende a sus pies”, sentenció.

Si tanto quería saber sobre el estado de salud de Daniel, ¿por qué nunca lo visitó?, en dos años, en 11 hospitalizaciones de meses incluso, sólo se paró una sola vez al hospital y porque fue a acompañar a su marido, le quedaba de paso”.
Alex Bisogno, conductor de TV y hermano de Daniel Bisogno.

SE BURLA DE LA BAJA AUDIENCIA DE VENTANEANDO

Alex Bisogno aseguró que Chapoy actuó en su contra por enojo, luego de que él ofreciera información a los medios sobre el estado de salud de su hermano, datos que la periodista consideraba exclusivos de Ventaneando.

Recordó que, cuando habló con la prensa, lo hizo con el consentimiento de Daniel Bisogno, con la intención de que la familia pudiera tener un respiro. Consideró que el coraje de la conductora se debe a que, en ciertos momentos, él priorizó a su familia y no “el rating que a ella tanto le preocupa”, sentenció el exconductor de TV Azteca.

TE PUEDE INTERESAR: El fenómeno del k-pop llega al Oscar: ‘K-Pop Demon Hunters’ suma dos nominaciones

Finalmente, Bisogno lamentó que Pati Chapoy quede retratada como una mujer dispuesta a acabar con la carrera de quien sea, llena de odios infundados, mentiras, calumnias y señalamientos injustificados, no sólo en contra de su familia, sino también de diversas figuras del espectáculo como Yuridia, Cazzu, Carlos Cuevas y Alfredo Adame.

“Ya párele, porque si no, el que va a hablar soy yo y tengo cosas que decir”, advirtió el hermano de Daniel Bisogno. (Con información de El Universal)

Temas


Disputa
Espectáculos
Ventaneando

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Daniel Bisogno
Pati Chapoy

Organizaciones


TV Azteca

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

