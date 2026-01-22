El fenómeno del k-pop llega al Oscar: ‘K-Pop Demon Hunters’ suma dos nominaciones

La música, los personajes, el mensaje y la animación de ‘K-Pop Demon Hunters’ volvieron a destacar en la actual temporada de premios al conseguir dos nominaciones al Oscar. En esta ocasión, la cinta dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang compite en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.

Estas nominaciones, especialmente la obtenida por la canción Golden, son consideradas un reconocimiento histórico a la influencia del k-pop en la narrativa cinematográfica a nivel mundial. La película, una producción de Sony en colaboración con Netflix, competirá en la categoría de animación frente a títulos como Arco, Elio, Little Amélie or the Character of Rain y Zootopia 2.

Por su parte, Golden, interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X dentro del filme, buscará la estatuilla a Mejor Canción Original junto a temas como Dear Me, de Diane Warren; I Lied to You, de Sinners; Sweet Dreams of Joy, de Viva Verdi, y Train Dreams, canción principal de la película homónima.