¡Hasta aquí! Estalla Galilea Montijo por las críticas a su rostro y confiesa que sufrió un daño facial

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    ¡Hasta aquí! Estalla Galilea Montijo por las críticas a su rostro y confiesa que sufrió un daño facial
    Problema. Galilea Montijo aseguró que próximamente explicará junto a su doctora el origen de la lesión que afectó los movimientos de su rostro. FOTOS: ARCHIVO

La conductora de ‘La Casa de los Famosos México’ reveló que recibe un tratamiento por una parálisis facial provocada por una lesión en un nervio

Desde hace meses, Galilea Montijo enfrenta una ola de críticas y burlas en redes sociales. Aunque en un principio intentó desmentir las versiones de que un procedimiento estético había salido mal, este miércoles habló por primera vez del problema de salud que provoca que, por momentos, presente alteraciones en los movimientos de la boca y los ojos. Además, hizo un llamado al público para detener las críticas.

Fue durante el programa ‘Hoy’, de Televisa, donde la conductora aprovechó la oportunidad para pedir que cesen los comentarios sobre su rostro, al explicar que atraviesa un proceso médico derivado de una lesión en un nervio facial.

“Voy a hacer un podcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió. Va más allá de un procedimiento estético; realmente me están tratando como si tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron. Ya les platicaré más adelante, pero la gente habla sin conocimiento”, explicó Montijo.

¿QUÉ DIJO GALILEA MONTIJO?

Montijo, quien nunca ha ocultado que se ha sometido a diversos procedimientos estéticos, aclaró que, en esta ocasión, el problema que enfrenta va mucho más allá de un tratamiento de belleza, pues actualmente recibe atención médica por una afectación en un nervio facial.

“Desde que existen las redes sociales nunca eres demasiado flaca, siempre eres demasiado gorda, nunca eres demasiado bonita”, expresó.

@eylianbeltran Galilea con la boca de lado en #lcdlfmexico #lacasadelosfamosos #galileamontijo #labios ♬ Embergrass - Kurua

Gali, como es conocida entre sus seguidores, lamentó en el programa ‘Hoy’ que la gente opine sin conocer realmente lo sucedido y que, sin importar lo que haga, siempre sea objeto de críticas.

Asimismo, adelantó que realizará un podcast junto con su doctora para explicar a detalle qué fue lo que ocurrió y reiteró que en redes sociales abundan los “críticos” que hablan de ella como si conocieran su situación.

“Me ha pasado últimamente que veo a cada crítico de mi cara como si durmieran conmigo, ¿no? O sea, sin saber lo que realmente pasó”.

RECLAMA FALTA DE ‘SORORIDAD’

Galilea Montijo lamentó que los comentarios más duros suelen provenir de otras mujeres, por lo que cuestionó el concepto de sororidad.

https://vanguardia.com.mx/show/otra-vez-acusan-cuatro-mujeres-a-jared-leto-de-delitos-y-acoso-en-documental-de-la-bbc-CF22505362

”Porque aparte yo dije un día: ‘Güey, ¿dónde está la sororidad?’. No pedí sororidad, pero yo me preguntaba: ¿dónde está esa parte en la que las mujeres ya no hablan de los cuerpos de otras mujeres? Somos rudísimas entre nosotras mismas y hablamos sin conocimiento”, expresó la conductora, quien también forma parte del programa ‘Netas Divinas’.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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