¿Otra vez? Acusan cuatro mujeres a Jared Leto de delitos y acoso en documental de la BBC

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¿Otra vez? Acusan cuatro mujeres a Jared Leto de delitos y acoso en documental de la BBC
    Versión. La BBC asegura que buscó la versión de Jared Leto antes de la emisión del documental, pero el actor y músico no respondió a las solicitudes de la cadena. FOTO: ARCHIVO

La cadena británica afirma haber revisado fotografías, mensajes y testimonios de amigos y familiares que respaldarían los señalamientos contra el actor y músico

Apenas hace unas semanas el nombre de Jared Leto volvió a los titulares debido al fracaso cinematográfico de ‘Amos del Universo’, en la que dio vida al villano Skeletor. Sin embargo, ahora el actor y músico vuelve a ser noticia tras ser señalado por presuntas agresiones sexuales contra cuatro mujeres.

Este miércoles, el vocalista de 30 Seconds to Mars fue acusado de presunta conducta sexual delictiva cometida cuando las denunciantes eran adolescentes, según un documental de la BBC.

El programa, que será emitido por la cadena británica, lleva por título ‘Jared Leto: El Oscuro Secreto de Hollywood’ y en él varias mujeres aseguran que el actor, de 54 años, tuvo un comportamiento sexual inapropiado con ellas.

ATAQUES A DETALLE

De acuerdo con la BBC, los hechos habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre 30 y 44 años.

Las denunciantes lo acusan de agresión sexual, violación de menores y del uso de lenguaje sexual explícito e inapropiado hacia adolescentes. El documental también incluye los testimonios de dos personas que trabajaron con la banda de Leto.

En concreto, una de las mujeres aseguró haber sufrido una agresión sexual en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra relató que el actor la amenazó con agredirla sexualmente cuando tenía 19 años, después de quedarse a solas con él en una habitación de hotel.

Una tercera mujer afirmó haber mantenido relaciones sexuales con la estrella en California cuando tenía 17 años, lo que, de acuerdo con el documental, se clasificaría legalmente como abuso sexual de una menor. Una cuarta denunciante señaló haber sido víctima de manipulación por parte de Leto, al asegurar que el actor utilizó su fama para hacerle repetidas llamadas de contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años.

ÉXITO EN LA INDUSTRIA

Leto ha desarrollado una destacada carrera como actor desde la década de 1990 y ganó el premio Oscar como Mejor Actor de Reparto por su actuación en ‘Dallas Buyers Club’ (‘El club de los desahuciados’, en Hispanoamérica).

Su banda de rock, 30 Seconds to Mars, se formó en 1998 y es conocida por temas como ‘The Kill’, ‘Kings and Queens’ y ‘This Is War’.

https://vanguardia.com.mx/show/el-mas-cotizado-robert-downey-jr-cobraria-100-mdd-por-ser-doctor-doom-DN22493110

La BBC aseguró que intentó ponerse en contacto con el actor para conocer su postura; sin embargo, hasta el momento no ha respondido a las acusaciones. (Con información de EFE).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acoso
Delitos Sexuales
Espectáculos

Localizaciones


Reino Unido

Personajes


Jared Leto

Organizaciones


BBC

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Todo el peso de la ley

Todo el peso de la ley
true

Rabia en el Politécnico; confusión en la UNAM
Marina del Pilar aseguró que el conflicto con Jaime Bonilla inició en 2022 tras cancelar el contrato de Next Energy y calificó los audios como una “emboscada psicológica”.

Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla de venganza por cancelar contrato de Next Energy
Antonio Nieto difundió una fotografía inédita de ‘El Mencho’ previa al CJNG y anunció que revelará la historia detrás de la imagen

Difunden foto inédita de ‘El Mencho’ antes de fundar el CJNG
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
El registro obligatorio de líneas telefónicas de prepago ya comenzó de forma escalonada según el último dígito del número.

¿No registraste tu línea telefónica? Tendrás 72 horas antes de que suspendan tu servicio
Historia. Con un elenco encabezado por Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Sadie Sink, la nueva entrega busca marcar el inicio de una etapa diferente dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ llega a los cines con la misión de abrir una nueva etapa para Marvel
Neymar disputó su último encuentro con Brasil ante Noruega, en los octavos de final del Mundial 2026.

Neymar anuncia su retiro de Brasil: adiós al máximo goleador de la Canarinha