¿Otra vez? Acusan cuatro mujeres a Jared Leto de delitos y acoso en documental de la BBC

Apenas hace unas semanas el nombre de Jared Leto volvió a los titulares debido al fracaso cinematográfico de ‘Amos del Universo’, en la que dio vida al villano Skeletor. Sin embargo, ahora el actor y músico vuelve a ser noticia tras ser señalado por presuntas agresiones sexuales contra cuatro mujeres. Este miércoles, el vocalista de 30 Seconds to Mars fue acusado de presunta conducta sexual delictiva cometida cuando las denunciantes eran adolescentes, según un documental de la BBC. El programa, que será emitido por la cadena británica, lleva por título ‘Jared Leto: El Oscuro Secreto de Hollywood’ y en él varias mujeres aseguran que el actor, de 54 años, tuvo un comportamiento sexual inapropiado con ellas.

ATAQUES A DETALLE De acuerdo con la BBC, los hechos habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre 30 y 44 años. Las denunciantes lo acusan de agresión sexual, violación de menores y del uso de lenguaje sexual explícito e inapropiado hacia adolescentes. El documental también incluye los testimonios de dos personas que trabajaron con la banda de Leto.

En concreto, una de las mujeres aseguró haber sufrido una agresión sexual en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra relató que el actor la amenazó con agredirla sexualmente cuando tenía 19 años, después de quedarse a solas con él en una habitación de hotel. Una tercera mujer afirmó haber mantenido relaciones sexuales con la estrella en California cuando tenía 17 años, lo que, de acuerdo con el documental, se clasificaría legalmente como abuso sexual de una menor. Una cuarta denunciante señaló haber sido víctima de manipulación por parte de Leto, al asegurar que el actor utilizó su fama para hacerle repetidas llamadas de contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años.

ÉXITO EN LA INDUSTRIA Leto ha desarrollado una destacada carrera como actor desde la década de 1990 y ganó el premio Oscar como Mejor Actor de Reparto por su actuación en ‘Dallas Buyers Club’ (‘El club de los desahuciados’, en Hispanoamérica). Su banda de rock, 30 Seconds to Mars, se formó en 1998 y es conocida por temas como ‘The Kill’, ‘Kings and Queens’ y ‘This Is War’.

La BBC aseguró que intentó ponerse en contacto con el actor para conocer su postura; sin embargo, hasta el momento no ha respondido a las acusaciones. (Con información de EFE).