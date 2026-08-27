¡Hay pleito! Amenaza Ninel Conde con demandar a su ex José Manuel Figueroa por insultarla

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    ¡Hay pleito! Amenaza Ninel Conde con demandar a su ex José Manuel Figueroa por insultarla
    Postura. La actriz pidió a las mujeres no guardar silencio ante situaciones de violencia y alejarse ante las primeras señales. FOTO: ARCHIVO

El cantante señaló que la ‘Bombón Asesino’ estaba perdiendo la memoria ‘por el bótox’, luego de que la actriz hablara sobre su relación en su docuserie

El estreno de la docuserie de Ninel Conde en ViX dio mucho de qué hablar sobre los rumores y experiencias que la actriz vivió, incluso en su vida personal. Fue ahí donde reveló el momento en que confirmó el supuesto engaño de su entonces pareja, José Manuel Figueroa, con otra mujer de la farándula. Sin embargo, él salió a desmentirla y aseguró que el uso de bótox ya había afectado su memoria.

Fue en un episodio donde Ninel habló de la tormentosa relación que tuvo hace 20 años con José Manuel. La actriz aseguró que él la engañó con Angélica Vale y que la violentó, algo que tanto Figueroa como Vale niegan rotundamente.

“Yo creo que el bótox ya le está haciendo mal, le está afectando la memoria porque la verdad yo no recuerdo el episodio así”, expresó José Manuel, quien precisó que en ese momento su pareja era Angélica Vale, no Ninel.

“No más guardar silencio ante los violentadores. Hay cosas que nunca cambian. Huye al primer signo de violencia; tu vida puede correr peligro”.

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Conde y Figueroa estuvieron juntos sentimentalmente e incluso compartieron proyectos frente al público, entre ellos la canción ‘Callados’ en 2003. Un año después ingresaron juntos a ‘Big Brother VIP’, donde retomaron su relación amorosa, hasta que finalmente concluyeron su noviazgo. (Con información de El Universal)

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Ninel Conde

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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