¡Hay pleito! Amenaza Ninel Conde con demandar a su ex José Manuel Figueroa por insultarla

El estreno de la docuserie de Ninel Conde en ViX dio mucho de qué hablar sobre los rumores y experiencias que la actriz vivió, incluso en su vida personal. Fue ahí donde reveló el momento en que confirmó el supuesto engaño de su entonces pareja, José Manuel Figueroa, con otra mujer de la farándula. Sin embargo, él salió a desmentirla y aseguró que el uso de bótox ya había afectado su memoria.

Fue en un episodio donde Ninel habló de la tormentosa relación que tuvo hace 20 años con José Manuel. La actriz aseguró que él la engañó con Angélica Vale y que la violentó, algo que tanto Figueroa como Vale niegan rotundamente.

“Yo creo que el bótox ya le está haciendo mal, le está afectando la memoria porque la verdad yo no recuerdo el episodio así”, expresó José Manuel, quien precisó que en ese momento su pareja era Angélica Vale, no Ninel.