Pablo Lyle podría salir de prisión este año; reportan nueva fecha para su libertad

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    Pablo Lyle podría salir de prisión este año; reportan nueva fecha para su libertad
    Proceso. El actor mexicano cumple una condena por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández ocurrido en Miami. FOTO: ARCHIVO

El actor mexicano, quien cumple una condena por homicidio involuntario, podría abandonar la prisión el próximo 29 de diciembre

Más pronto de lo que se esperaba, el actor mexicano Pablo Lyle podría recuperar su libertad, luego de permanecer preso durante siete años desde que comenzó el proceso legal por el homicidio involuntario de un adulto mayor en Miami.

Y es que el nombre del actor volvió a ser noticia luego de que, según informó la periodista Tanya Charry para el programa ‘El Gordo y la Flaca’, sería el próximo 29 de diciembre cuando recupere su libertad.

Cabe destacar que la sentencia original que el actor debía cumplir por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández terminaría hasta septiembre de 2027, pero por el tiempo cumplido durante el proceso y su buena conducta se habría reducido la condena.

¿QUÉ PASÓ CON PABLO LYLE?

Dentro de todo el proceso que enfrenta el exgalán de ‘La Sombra del Pasado’, recibió otra noticia positiva, ya que la demanda civil que la familia de la víctima interpuso por daños y perjuicios, gastos funerarios y una compensación para la pareja del fallecido fue desestimada.

Tanya Charry mencionó que los familiares de la víctima presentaron el caso en 2024, cuando buscaban una indemnización de al menos un millón de dólares. Esta desestimación se realizó a petición de la defensa de Pablo Lyle, después de que transcurrieran más de 10 meses en los que los demandantes no realizaron movimientos en el expediente.

La periodista Tanya Charry aseguró que se desconoce la capacidad económica de Pablo Lyle para poder pagar la indemnización, ya que él era el generador económico de su familia y lleva años sin poder ejercer su profesión de actor.

https://vanguardia.com.mx/portada/home-destacadas/luto-en-el-entretenimiento-muere-dolly-parton-a-los-80-anos-DE23052331

Celebridades como Andrea Legarreta, Sherlyn, Michelle Renaud, el productor Juan Osorio y Mane de la Parra, entre otros, han expresado públicamente su apoyo al originario de Mazatlán, Sinaloa.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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