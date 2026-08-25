Pablo Lyle podría salir de prisión este año; reportan nueva fecha para su libertad

Más pronto de lo que se esperaba, el actor mexicano Pablo Lyle podría recuperar su libertad, luego de permanecer preso durante siete años desde que comenzó el proceso legal por el homicidio involuntario de un adulto mayor en Miami.

Y es que el nombre del actor volvió a ser noticia luego de que, según informó la periodista Tanya Charry para el programa ‘El Gordo y la Flaca’, sería el próximo 29 de diciembre cuando recupere su libertad.

Cabe destacar que la sentencia original que el actor debía cumplir por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández terminaría hasta septiembre de 2027, pero por el tiempo cumplido durante el proceso y su buena conducta se habría reducido la condena.