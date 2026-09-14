Hayden Panettiere: revelan que habría consumido fentanilo antes de su muerte

La sorpresiva muerte de la estrella de televisión Hayden Panettiere no estaba clara para sus fans y algunos de su círculo cercano, y este lunes TMZ publicó información extraoficial, por lo que la causa que habría detonado en el deceso de la actriz habría sido la ingesta de un medicamento contraindicado, el cual mezclaba dos sustancias: la oxicodona y el fentanilo.

Desde que la actriz de 36 años perdió la vida, el 16 de agosto de 2026, las primeras investigaciones sugerían que Hayden habría sufrido una sobredosis; sin embargo, el forense que se encarga del caso pidió reservas antes de especular sobre lo sucedido, hasta que se realizaran todos los estudios que arroja una autopsia.

“Nos informan de que Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte”, señala el medio especializado en noticias de sociedad.