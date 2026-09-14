Hayden Panettiere: revelan que habría consumido fentanilo antes de su muerte
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Una fuente citada por TMZ señala que la actriz habría consumido oxicodona que presuntamente estaba alterada con fentanilo
La sorpresiva muerte de la estrella de televisión Hayden Panettiere no estaba clara para sus fans y algunos de su círculo cercano, y este lunes TMZ publicó información extraoficial, por lo que la causa que habría detonado en el deceso de la actriz habría sido la ingesta de un medicamento contraindicado, el cual mezclaba dos sustancias: la oxicodona y el fentanilo.
Desde que la actriz de 36 años perdió la vida, el 16 de agosto de 2026, las primeras investigaciones sugerían que Hayden habría sufrido una sobredosis; sin embargo, el forense que se encarga del caso pidió reservas antes de especular sobre lo sucedido, hasta que se realizaran todos los estudios que arroja una autopsia.
“Nos informan de que Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte”, señala el medio especializado en noticias de sociedad.
FÁRMACO ALTERADO
A pocos días de que se cumpla un mes del fallecimiento de Panettiere, TMZ, portal de noticias estadounidense que ha dado puntual seguimiento al tema, publica un artículo basado en lo revelado por una fuente cercana y, aparentemente, de confianza, la cual señala que, entre las sustancias que habrían causado que el corazón de la joven se detuviera, se encuentra el fentanilo.
De acuerdo con el medio, Hayden habría tenido acceso a ese medicamento a través de un traficante de sustancias ilícitas, el cual, presuntamente, le suministraba otros medicamentos vendidos por medio del mercado negro.
Y aunque, al parecer, la pastilla que ingirió era oxicodona, la cual se utiliza para atenuar dolores que un analgésico común no apaciguaría, el fármaco habría sido alterado con fentanilo, una sustancia fabricada ilegalmente que, muchas veces, es mezclada con otras sustancias para impulsar que aquella o aquel que la consuma experimente una mayor dependencia al producto que cree que está ingiriendo.
La fuente de TMZ también afirmó que, por lo grave que resulta la situación, de ser que la información que circula es fidedigna, la DEA, la Administración de Control de Drogas de EU, ya estaría encargándose de rastrear el paradero del traficante de estupefacientes, del que sugieren que lleva varios años en el mercado ilegal de sustancias. (Con información de EFE y El Universal)