Bad Bunny contraataca: pide 465 mil dólares tras ganar demanda por plagio

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/ 24 marzo 2026
    Bad Bunny contraataca: pide 465 mil dólares tras ganar demanda por plagio
    Coronado. El artista puertorriqueño enfrenta ahora la fase final del proceso legal tras la desestimación de la demanda en su contra.

El cantante busca recuperar gastos legales luego de que un tribunal desestimara la acusación por uso indebido de un sample en ‘Enséñame a Bailar’

Este martes se confirmó que el astro de la música urbana Bad Bunny solicitó a un tribunal que ordene al sello emPawa Africa el pago de 465 mil dólares por gastos legales, después de que fuera desestimada una demanda por derechos de autor relacionada con su tema ‘Enséñame a Bailar’.

El litigio fue presentado en mayo pasado por el productor nigeriano Dera, quien acusó al artista de utilizar sin autorización un fragmento de la canción ‘Empty My Pocket’, lanzada en 2019 para el cantante Joeboy.

Fue el pasado 9 de marzo cuando el caso fue desestimado, luego de que el demandante no compareciera ante el tribunal ni cumpliera con los plazos establecidos, informó la revista Rolling Stone.

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TRIUNFO A SU FAVOR

La situación ya se había complicado desde enero, cuando los abogados del productor abandonaron el proceso por “diferencias irreconciliables”, mientras que el propio sello fue excluido como demandante tras incumplir requisitos procesales.

En una moción presentada el 23 de marzo, la defensa de Bad Bunny calificó la demanda como infundada y sostuvo que nunca debió haberse iniciado.

Según sus abogados, el sello habría impulsado el caso con la intención de presionar por un acuerdo millonario, aprovechando la fama del artista.

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El equipo legal también reiteró que el uso del sample contaba con autorización de Lakizo Entertainment, empresa que distribuyó el tema original, y acusó a emPawa Africa de retrasar el proceso con objeciones “frívolas”, antes de abandonar la demanda ante la posibilidad de tener que probar la titularidad de los derechos. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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