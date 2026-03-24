Bad Bunny contraataca: pide 465 mil dólares tras ganar demanda por plagio

Este martes se confirmó que el astro de la música urbana Bad Bunny solicitó a un tribunal que ordene al sello emPawa Africa el pago de 465 mil dólares por gastos legales, después de que fuera desestimada una demanda por derechos de autor relacionada con su tema ‘Enséñame a Bailar’.

El litigio fue presentado en mayo pasado por el productor nigeriano Dera, quien acusó al artista de utilizar sin autorización un fragmento de la canción ‘Empty My Pocket’, lanzada en 2019 para el cantante Joeboy.

Fue el pasado 9 de marzo cuando el caso fue desestimado, luego de que el demandante no compareciera ante el tribunal ni cumpliera con los plazos establecidos, informó la revista Rolling Stone.