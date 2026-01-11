Histórico: cómic original de Superman se vende por 15 millones de dólares

El mundo del coleccionismo continúa ganando auge y, aunque no todos pueden permitirse participar en él, existen quienes rompen la barrera de lo “común” para hacer realidad el sueño de poseer piezas únicas. Así ocurrió con la reciente venta de un raro cómic de Superman, que se concretó por la cifra de 15 millones de dólares.

El ejemplar, considerado uno de los más escasos, corresponde al cómic que presentó al superhéroe al mundo en 1938 y fue adquirido por un coleccionista anónimo por la cantidad mencionada.

La transacción fue negociada por la empresa Metropolis Collectibles/ComicConnect, con sede en la ciudad de Nueva York, la cual informó que tanto el propietario original del cómic como el comprador decidieron mantener su identidad en reserva.