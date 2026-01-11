Histórico: cómic original de Superman se vende por 15 millones de dólares
El récord anterior para la venta de cómics se estableció en noviembre, cuando un ejemplar en perfecto estado de Superman #1 se subastó por 9.12 MDD
El mundo del coleccionismo continúa ganando auge y, aunque no todos pueden permitirse participar en él, existen quienes rompen la barrera de lo “común” para hacer realidad el sueño de poseer piezas únicas. Así ocurrió con la reciente venta de un raro cómic de Superman, que se concretó por la cifra de 15 millones de dólares.
El ejemplar, considerado uno de los más escasos, corresponde al cómic que presentó al superhéroe al mundo en 1938 y fue adquirido por un coleccionista anónimo por la cantidad mencionada.
La transacción fue negociada por la empresa Metropolis Collectibles/ComicConnect, con sede en la ciudad de Nueva York, la cual informó que tanto el propietario original del cómic como el comprador decidieron mantener su identidad en reserva.
MUCHO PRESUPUESTO
El corredor a cargo de la operación detalló que la copia obtuvo una calificación de nueve sobre diez por parte de Certified Guaranty Company (CGC), firma especializada en la autenticación y evaluación de objetos de colección.
De acuerdo con reportes de la prensa internacional, este mismo ejemplar había sido robado hace años de la casa del actor Nicolas Cage y fue recuperado y devuelto a su propietario más de una década después.
El récord anterior para la venta de cómics se había establecido en noviembre, cuando un ejemplar en estado perfecto de Superman #1 fue subastado por 9.12 millones de dólares. Cabe recordar que su precio original en 1938 fue de apenas 10 centavos, equivalentes a unos 2.25 dólares actuales.
El debut de Superman forma parte de varias historias recopiladas en Action Comics #1, publicación a la que se le atribuye la definición del género de superhéroes tal como se conoce hoy y de la cual se estima que existen menos de 100 ejemplares en el mundo. (Con información de El Universal)