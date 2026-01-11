Histórico: cómic original de Superman se vende por 15 millones de dólares

Show
/ 11 enero 2026
    Histórico: cómic original de Superman se vende por 15 millones de dólares
    Joya. El cómic Action Comics #1, publicado en 1938, es considerado la pieza fundacional del género de superhéroes. FOTO: INSTAGRAM@ComicConnect

El récord anterior para la venta de cómics se estableció en noviembre, cuando un ejemplar en perfecto estado de Superman #1 se subastó por 9.12 MDD

El mundo del coleccionismo continúa ganando auge y, aunque no todos pueden permitirse participar en él, existen quienes rompen la barrera de lo “común” para hacer realidad el sueño de poseer piezas únicas. Así ocurrió con la reciente venta de un raro cómic de Superman, que se concretó por la cifra de 15 millones de dólares.

El ejemplar, considerado uno de los más escasos, corresponde al cómic que presentó al superhéroe al mundo en 1938 y fue adquirido por un coleccionista anónimo por la cantidad mencionada.

La transacción fue negociada por la empresa Metropolis Collectibles/ComicConnect, con sede en la ciudad de Nueva York, la cual informó que tanto el propietario original del cómic como el comprador decidieron mantener su identidad en reserva.

MUCHO PRESUPUESTO

El corredor a cargo de la operación detalló que la copia obtuvo una calificación de nueve sobre diez por parte de Certified Guaranty Company (CGC), firma especializada en la autenticación y evaluación de objetos de colección.

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, este mismo ejemplar había sido robado hace años de la casa del actor Nicolas Cage y fue recuperado y devuelto a su propietario más de una década después.

TE PUEDE INTERESAR: Khloé Kardashian reaviva la polémica al hablar de criogenización por temor a envejecer

El récord anterior para la venta de cómics se había establecido en noviembre, cuando un ejemplar en estado perfecto de Superman #1 fue subastado por 9.12 millones de dólares. Cabe recordar que su precio original en 1938 fue de apenas 10 centavos, equivalentes a unos 2.25 dólares actuales.

El debut de Superman forma parte de varias historias recopiladas en Action Comics #1, publicación a la que se le atribuye la definición del género de superhéroes tal como se conoce hoy y de la cual se estima que existen menos de 100 ejemplares en el mundo. (Con información de El Universal)

Temas


Comics
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Nueva York

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme frente a Washington.

‘La soberanía no se negocia’: Sheinbaum frena a EU por fentanilo
El morenista Adán Augusto López elevó en un 11 mil por ciento, en 2025, el monto de recursos de una partida en el Senado de la República que maneja a discreción.

Engorda Adán Augusto su cochinito ¡11,000%!... Y tiene otro guardadito de 12 mdp

Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro, dijo que hace falta una reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual ya pasó por la Cámara de Diputados y se espera que se retome en el Senado.

Darán ‘dientes’ (por T-MEC) al Centro de Conciliación

Ante las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, las deportaciones de niñas, niños y adolescentes mexicanos registraron 7 mil 463 casos entre enero y noviembre de 2025.

En la nueva era Trump, 7 de cada 10 niños deportados de EU viajaban solos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela.

Trump advierte que Cuba dejará de recibir dinero y petróleo de Venezuela

Para hoy, sobre el noroeste de México, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán la segunda tormenta invernal.

Segunda tormenta invernal impacta noroeste de México, junto a frente frío #27 ocasiona ambiente gélido
true

Donde aprieta, no chorrea: Trump y la política expansionista
true

Raúl Vera, obispo de Saltillo