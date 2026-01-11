Khloé Kardashian reaviva la polémica al hablar de criogenización por temor a envejecer

Aunque pudo tratarse de un comentario en tono de humor o como una broma para relajar la conversación, Khloé Kardashian no evitó colocarse en el centro de la polémica tras asegurar que, por miedo a envejecer, estaría dispuesta a someterse a un proceso de criogenización, es decir, “congelarse” para evitar más cambios físicos.

La charla que puso los reflectores sobre “Koko”, como la llaman sus hermanas, se dio en una reciente emisión de su podcast ‘Khloé in Wonderland’, publicada en enero de 2026, en la que la integrante del clan Kardashian abordó uno de los temas que, según ella misma reconoció, más le inquietan: el envejecimiento.

Durante la conversación, la empresaria de 41 años explicó que estaría dispuesta a someter su cuerpo a la criogenización, un método que busca preservar organismos a temperaturas extremas con la expectativa de que puedan ser reanimados en el futuro.