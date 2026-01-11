Khloé Kardashian reaviva la polémica al hablar de criogenización por temor a envejecer

/ 11 enero 2026
    Khloé Kardashian reaviva la polémica al hablar de criogenización por temor a envejecer
    Razón. Khloé Kardashian abordó sin filtros su miedo al envejecimiento durante una reciente emisión de su podcast personal. FOTO: FACEBOOK@KHLOEKARDASHIAN

La empresaria aseguró en su podcast que el envejecimiento es una de sus mayores preocupaciones y que su interés en la criopreservación responde a motivos estéticos

Aunque pudo tratarse de un comentario en tono de humor o como una broma para relajar la conversación, Khloé Kardashian no evitó colocarse en el centro de la polémica tras asegurar que, por miedo a envejecer, estaría dispuesta a someterse a un proceso de criogenización, es decir, “congelarse” para evitar más cambios físicos.

La charla que puso los reflectores sobre “Koko”, como la llaman sus hermanas, se dio en una reciente emisión de su podcast ‘Khloé in Wonderland’, publicada en enero de 2026, en la que la integrante del clan Kardashian abordó uno de los temas que, según ella misma reconoció, más le inquietan: el envejecimiento.

Durante la conversación, la empresaria de 41 años explicó que estaría dispuesta a someter su cuerpo a la criogenización, un método que busca preservar organismos a temperaturas extremas con la expectativa de que puedan ser reanimados en el futuro.

¿QUÉ DIJO KHLOÉ KARDASHIAN?

La declaración, que rápidamente generó reacciones, reavivó el debate sobre los límites de la ciencia, la presión estética y la percepción del paso del tiempo en figuras públicas.

“Tan pronto como puedan congelarme, apúntenme”, expresó, al señalar que su postura parte de una preocupación personal por envejecer.

En el mismo espacio, reconoció que su motivación es principalmente estética y no ocultó su visión práctica del tema: “No me importa el número; puedo tener 104 años, pero si me veo joven, estoy genial”. Estas declaraciones provocaron que algunos detractores de la familia Kardashian-Jenner las calificaran nuevamente de frívolas y superficiales, mientras que otra parte del público aseguró identificarse con Khloé y su miedo al paso del tiempo.

A finales de 2025 concluyó la séptima temporada de ‘The Kardashians’ y se anunció la octava entrega del reality show, en el que las celebridades, empresarias y modelos continúan compartiendo detalles de su vida cotidiana. De hecho, en esta temporada Khloé también mostró el reto personal que significó continuar con su podcast.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Orgullo perruno! Gana ‘Indy’, el premio a Mejor Actuación en el Astra 2026

¿QUÉ ES LA CRIOPRESERVACIÓN?

La criopreservación es una técnica científica que consiste en congelar células, tejidos u organismos a temperaturas extremadamente bajas, utilizando nitrógeno líquido a –196 grados Celsius. (Con información de El Universal)

