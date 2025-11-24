Superman ‘rompe el cielo’ de las subastas: su cómic No. 1 alcanza un histórico precio de 9.12 MDD

Esta semana, un nuevo récord en subasta acaparó la atención del público, ya que se confirmó que un cómic de Superman No. 1 se vendió en más de 9 millones de dólares, convirtiéndose en una pieza histórica tanto por su valor como por su tiempo de publicación.

Un ejemplar impecable de Superman No. 1 rompió todos los récords de coleccionismo al venderse en 9.12 millones de dólares, la cifra más alta alcanzada por un cómic en subasta, informó la empresa Heritage Auctions.

De acuerdo con lo publicado por diversos medios, su alto valor se debe a que se trata del número uno del superhéroe, lanzado en 1939, además de su sorprendente estado de preservación.