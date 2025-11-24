Superman ‘rompe el cielo’ de las subastas: su cómic No. 1 alcanza un histórico precio de 9.12 MDD
La pieza fue hallada como un pequeño tesoro por tres hermanos que revisaban las pertenencias de su madre tras su fallecimiento
Esta semana, un nuevo récord en subasta acaparó la atención del público, ya que se confirmó que un cómic de Superman No. 1 se vendió en más de 9 millones de dólares, convirtiéndose en una pieza histórica tanto por su valor como por su tiempo de publicación.
Un ejemplar impecable de Superman No. 1 rompió todos los récords de coleccionismo al venderse en 9.12 millones de dólares, la cifra más alta alcanzada por un cómic en subasta, informó la empresa Heritage Auctions.
De acuerdo con lo publicado por diversos medios, su alto valor se debe a que se trata del número uno del superhéroe, lanzado en 1939, además de su sorprendente estado de preservación.
This Superman comic book found in an attic just sold for $9.12M... 🤯— The Collectibles Guru (@gurucollects) November 20, 2025
🎥: @HeritageAuction, @cllctMedia https://t.co/AMa8QyTcKK pic.twitter.com/FV0XL9UYNz
EL VALOR DE LOS CÓMICS
La colección fue encontrada como un pequeño tesoro por tres hermanos del norte de California, quienes revisaban las pertenencias de su madre en el ático familiar.
De acuerdo con los vendedores, el cómic estaba apilado junto a periódicos viejos y telarañas, una colección que llevaba décadas sin tocarse, pero cuyo estado de conservación sorprendió incluso a los especialistas, según un comunicado de prensa emitido por Heritage Auctions.
La pieza fue evaluada por la empresa de certificación de artículos de colección CGC (Certified Guaranty Company), que determinó su valor al calificarla con 9.0 en una escala de 10 puntos. Es el grado más alto que se haya otorgado a esta copia.
Con esta venta, la historieta de 1939 superó el récord previo, también relacionado con el Hombre de Acero: una copia de Action Comics No. 1, que alcanzó 6 millones de dólares en 2024. (Con información de Reforma)