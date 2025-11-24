Superman ‘rompe el cielo’ de las subastas: su cómic No. 1 alcanza un histórico precio de 9.12 MDD

/ 24 noviembre 2025
    Superman ‘rompe el cielo’ de las subastas: su cómic No. 1 alcanza un histórico precio de 9.12 MDD
    Histórico. La historieta de 1939, encontrada en un ático y conservada de forma excepcional, se convirtió en el cómic más valioso jamás vendido. FOTO: ESPECIAL

La pieza fue hallada como un pequeño tesoro por tres hermanos que revisaban las pertenencias de su madre tras su fallecimiento

Esta semana, un nuevo récord en subasta acaparó la atención del público, ya que se confirmó que un cómic de Superman No. 1 se vendió en más de 9 millones de dólares, convirtiéndose en una pieza histórica tanto por su valor como por su tiempo de publicación.

Un ejemplar impecable de Superman No. 1 rompió todos los récords de coleccionismo al venderse en 9.12 millones de dólares, la cifra más alta alcanzada por un cómic en subasta, informó la empresa Heritage Auctions.

De acuerdo con lo publicado por diversos medios, su alto valor se debe a que se trata del número uno del superhéroe, lanzado en 1939, además de su sorprendente estado de preservación.

EL VALOR DE LOS CÓMICS

La colección fue encontrada como un pequeño tesoro por tres hermanos del norte de California, quienes revisaban las pertenencias de su madre en el ático familiar.

De acuerdo con los vendedores, el cómic estaba apilado junto a periódicos viejos y telarañas, una colección que llevaba décadas sin tocarse, pero cuyo estado de conservación sorprendió incluso a los especialistas, según un comunicado de prensa emitido por Heritage Auctions.

TE PUEDE INTERESAR: Lo querían viral y terminó deportado: castigado el hombre que irrumpió en la alfombra roja de Ariana Grande

La pieza fue evaluada por la empresa de certificación de artículos de colección CGC (Certified Guaranty Company), que determinó su valor al calificarla con 9.0 en una escala de 10 puntos. Es el grado más alto que se haya otorgado a esta copia.

Con esta venta, la historieta de 1939 superó el récord previo, también relacionado con el Hombre de Acero: una copia de Action Comics No. 1, que alcanzó 6 millones de dólares en 2024. (Con información de Reforma)

Comics
Espectáculos
Viral

Estados Unidos

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

