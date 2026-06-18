¡Histórico! Logra ‘KPop Demon Hunters’ permanecer 52 semanas en el Top 10 de Netflix

La película animada ‘Kpop Demon Hunters’ cumplirá el sábado un año de su estreno en Netflix, y precisamente en su primer aniversario la compañía de streaming celebra que la cinta ha permanecido en su top desde su llegada hasta ahora.

En una charla con Variety los creativos detrás de la cinta musical celebraron el hecho de que la historia sea del gusto a nivel mundial y haya mostrado en cada país ser de los contenidos favoritos por tanto tiempo.

“Cuando Chris Appelhans y yo la estábamos creando, esperábamos que conectara con el público, pero ver a fans de todo el mundo —desde Seúl hasta Brasil y Los Ángeles— adoptando a estos personajes, creando su propio arte y viviendo en este universo ha sido un sueño. Ya no es solo una película; se ha convertido en una comunidad global”, dijo la guionista y directora al medio estadounidense.