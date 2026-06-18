¡Histórico! Logra ‘KPop Demon Hunters’ permanecer 52 semanas en el Top 10 de Netflix

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    ¡Histórico! Logra ‘KPop Demon Hunters’ permanecer 52 semanas en el Top 10 de Netflix
    Legado. Los personajes ‘Rumi’, ‘Zoey’, ‘Mira’ y ‘Jinu’ se convirtieron en referentes de la cultura pop tras el éxito internacional de la película. FOTO: ARCHIVO

La cinta que cuenta con la participación musical de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami tendrá una secuela que podría llegar al streaming en 2030

La película animada ‘Kpop Demon Hunters’ cumplirá el sábado un año de su estreno en Netflix, y precisamente en su primer aniversario la compañía de streaming celebra que la cinta ha permanecido en su top desde su llegada hasta ahora.

En una charla con Variety los creativos detrás de la cinta musical celebraron el hecho de que la historia sea del gusto a nivel mundial y haya mostrado en cada país ser de los contenidos favoritos por tanto tiempo.

“Cuando Chris Appelhans y yo la estábamos creando, esperábamos que conectara con el público, pero ver a fans de todo el mundo —desde Seúl hasta Brasil y Los Ángeles— adoptando a estos personajes, creando su propio arte y viviendo en este universo ha sido un sueño. Ya no es solo una película; se ha convertido en una comunidad global”, dijo la guionista y directora al medio estadounidense.

¿QUÉ CELEBRA ‘KPOP DEMON HUNTERS’?

La historia que trajo a la cultura pop los personajes de ‘Rumi’, ‘Zoey’, ‘Mira’ y ‘Jinu’ logró llegar a algunas salas de cines, además de que sin importar el idioma su soundtrack se convirtió en el favorito.

Para el público mexicano la película fue llamada ‘Las Guerreras Kpop’, nombre con el que también conquistó a chicos y grandes.

Desde su debut la película sigue batiendo récords y haciendo historia, incluyendo convertirse en la película más vista de Netflix y ganar el premio Oscar y el Grammy a la Mejor Canción Original por ‘Golden’, convirtiéndo así la primera canción de K-pop en ganar un Oscar.

La composición de la canción estuvo a cargo por la misma intérprete EJAE junto a Mark Sonnenblick, IDO, 24 y el productor musical Teddy.

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Su línea de muñecas, figuras coleccionables, y muñecas con música a cargo de Mattel y Hasbro saldrán a la venta en unos meses, luego de que se realizara con gran demanda la preventa a finales de 2025.

La secuela la cuál está en la fase inicial de desarrollo llegaría al streaming para el 2030.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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