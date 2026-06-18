Kourtney Kardashian revela la dolorosa pérdida de un bebé antes del nacimiento de su hijo menor

El drama, los malos momentos y hasta la emoción por la llegada de nuevos integrantes son elementos habituales en la vida de la reconocida familia Kardashian. Por eso no sorprendió cuando la hija mayor del clan, Kourtney Kardashian, compartió que junto a su esposo, Travis Barker, sufrió la pérdida de un bebé.

La información fue revelada en el documental del músico, Travis Barker: Love Is Louder Than Fear, en el que la pareja abrió su corazón y dio detalles del difícil momento que vivieron apenas seis meses después de haber iniciado formalmente su relación.

“Cuando perdimos al bebé, quedamos devastados. Lloramos durante días”, dijo en su momento la hermana de Kim y Khloé ante las cámaras, revelando por primera vez este acontecimiento que ni siquiera había compartido en su reality para Hulu y Disney.