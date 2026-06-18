Kourtney Kardashian revela la dolorosa pérdida de un bebé antes del nacimiento de su hijo menor

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    Kourtney Kardashian revela la dolorosa pérdida de un bebé antes del nacimiento de su hijo menor
    Proceso. La pareja contó su experiencia en el documental Travis Barker: Love Is Louder Than Fear, donde abordaron algunos de los momentos más difíciles de su relación. FOTO: X@portalkardashbr

La empresaria y Travis Barker compartieron por primera vez el complicado proceso que enfrentaron para convertirse en padres juntos

El drama, los malos momentos y hasta la emoción por la llegada de nuevos integrantes son elementos habituales en la vida de la reconocida familia Kardashian. Por eso no sorprendió cuando la hija mayor del clan, Kourtney Kardashian, compartió que junto a su esposo, Travis Barker, sufrió la pérdida de un bebé.

La información fue revelada en el documental del músico, Travis Barker: Love Is Louder Than Fear, en el que la pareja abrió su corazón y dio detalles del difícil momento que vivieron apenas seis meses después de haber iniciado formalmente su relación.

“Cuando perdimos al bebé, quedamos devastados. Lloramos durante días”, dijo en su momento la hermana de Kim y Khloé ante las cámaras, revelando por primera vez este acontecimiento que ni siquiera había compartido en su reality para Hulu y Disney.

¿QUÉ LE PASÓ A KOURTNEY KARDASHIAN?

El bebé era una niña, a quien pensaban llamar Tulip, según reveló la estrella de reality. Sin embargo, durante una consulta médica, tres meses después de quedar embarazada, descubrieron que la bebé ya no tenía latido cardíaco.

La pareja intentó volver a concebir mediante cinco tratamientos de fecundación in vitro en un periodo de ocho meses, pero finalmente logró el embarazo de Rocky después de tomar un descanso de los procedimientos.

El proceso para lograr el embarazo también fue documentado en el reality show The Kardashians, ya que el programa seguía de cerca los detalles de la nueva relación amorosa de Kourtney.

Kourtney ya tenía tres hijos: Mason, de 16 años; Penelope, de 13; y Reign, de 11, fruto de su relación con su expareja Scott Disick.

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Por su parte, Travis tenía un hijo, Landon, de 22 años, y una hija, Alabama, de 20, con su exesposa Shanna Moakler.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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