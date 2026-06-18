Kourtney Kardashian revela la dolorosa pérdida de un bebé antes del nacimiento de su hijo menor
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La empresaria y Travis Barker compartieron por primera vez el complicado proceso que enfrentaron para convertirse en padres juntos
El drama, los malos momentos y hasta la emoción por la llegada de nuevos integrantes son elementos habituales en la vida de la reconocida familia Kardashian. Por eso no sorprendió cuando la hija mayor del clan, Kourtney Kardashian, compartió que junto a su esposo, Travis Barker, sufrió la pérdida de un bebé.
La información fue revelada en el documental del músico, Travis Barker: Love Is Louder Than Fear, en el que la pareja abrió su corazón y dio detalles del difícil momento que vivieron apenas seis meses después de haber iniciado formalmente su relación.
“Cuando perdimos al bebé, quedamos devastados. Lloramos durante días”, dijo en su momento la hermana de Kim y Khloé ante las cámaras, revelando por primera vez este acontecimiento que ni siquiera había compartido en su reality para Hulu y Disney.
¿QUÉ LE PASÓ A KOURTNEY KARDASHIAN?
El bebé era una niña, a quien pensaban llamar Tulip, según reveló la estrella de reality. Sin embargo, durante una consulta médica, tres meses después de quedar embarazada, descubrieron que la bebé ya no tenía latido cardíaco.
La pareja intentó volver a concebir mediante cinco tratamientos de fecundación in vitro en un periodo de ocho meses, pero finalmente logró el embarazo de Rocky después de tomar un descanso de los procedimientos.
El proceso para lograr el embarazo también fue documentado en el reality show The Kardashians, ya que el programa seguía de cerca los detalles de la nueva relación amorosa de Kourtney.
Kourtney ya tenía tres hijos: Mason, de 16 años; Penelope, de 13; y Reign, de 11, fruto de su relación con su expareja Scott Disick.
Por su parte, Travis tenía un hijo, Landon, de 22 años, y una hija, Alabama, de 20, con su exesposa Shanna Moakler.