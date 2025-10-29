¿Hubo golpes? Da Cristian Castro su versión sobre supuesta agresión a Verónica Castro

Show
/ 29 octubre 2025
    ¿Hubo golpes? Da Cristian Castro su versión sobre supuesta agresión a Verónica Castro
    Yolanda Andrade afirmó que la actriz sufrió lesiones graves tras una presunta agresión. FOTO: ESPECIAL

El cantante Cristian Castro rompió el silencio sobre una polémica discusión con su madre, la actriz Verónica Castro, en la que admitió que hubo “jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras” y negó categóricamente que hubiese violencia física grave

El cantante mexicano Cristian Castro habló por primera vez de manera abierta sobre la discusión que sostuvo hace años con su madre, la actriz Verónica Castro, tras los rumores que lo señalaban por haberla agredido físicamente. En entrevista con el programa argentino Intrusos, el intérprete reconoció que sí hubo una confrontación familiar con “jaloneos y empujones”, pero negó rotundamente que existieran golpes.

Sus declaraciones surgen después de que la conductora Yolanda Andrade reviviera el tema, asegurando que el episodio derivó en lesiones graves para la actriz.

TE PUEDE INTERESAR: Con impresionante video, Travis Barker, esposo de Kourtney Kardashian, da pistas de estar en el Simifest

“Fueron jaloneos, pero nunca golpes”

Cristian Castro aclaró que el incidente ocurrió cuando él era joven y enfrentaba desacuerdos con su madre por motivos personales. “No estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que la situación que vivimos juntos, que fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes y bueno, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca, nunca, para nada golpes”, declaró el cantante.

Agregó que jamás ha perdido el control hasta llegar a la violencia: “Imagínense ustedes si yo en algún momento voy a perder el control y empezar a golpear, menos a mi madre, nunca en la vida”, afirmó.

Las declaraciones que reabrieron la polémica

Las palabras de Castro surgieron luego de que Yolanda Andrade asegurara que Verónica Castro había sido golpeada por su hijo y que el hecho la habría llevado al hospital por una lesión en la columna vertebral. Estas declaraciones, hechas originalmente en 2020, volvieron a circular tras la reciente entrevista del cantante.

Cristian rechazó completamente esa versión, asegurando que los hechos fueron malinterpretados y que la situación se ha exagerado con el paso del tiempo.

El trasfondo familiar y mediático

Verónica Castro, figura emblemática de la televisión mexicana, ha mantenido en los últimos años un perfil más reservado. Su salud ha sido tema recurrente en medios de comunicación, debido a apariciones donde se le ha visto con movilidad limitada. Sin embargo, la actriz no ha confirmado si estos problemas están relacionados con el incidente con su hijo.

Cristian Castro, por su parte, ha enfrentado varios momentos de polémica mediática en su vida personal, aunque su trayectoria musical continúa activa con presentaciones en América Latina y Europa.

Hasta ahora, ni la actriz ni su equipo de representación han emitido una declaración oficial.

Temas


Espectáculos
Polémica
Violencia Intrafamiliar

true

Andrea Saavedra

Egresada en Licenciatura de Comunicación por la UA de C. Laboró como Co-coordinadora en Comunicación Social y Política, así como en producción de contenido para redes sociales y edición de textos académicos. Colaboró en jornadas de promoción para la Salud Sexual y Reproductiva. Actualmente se desempeña como Editor Digital First en Mesa Central de esta casa editorial.

Está certificada en Diplomados de Comunicación Política por Escuela en Liderazgo Xoan Noya en 2020, en Perspectiva de Género en la cobertura de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Femenicida por la UNAM en 2021 y en La Suprema Corte y los Derechos Humanos por la SCJN en 2021.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
El tijuanense ha sido pieza clave detrás del plato para que los Blue Jays estén a un paso del título.

Blue Jays a un triunfo del título y de convertir a Alejandro Kirk en el primer cátcher mexicano campeón de la MLB
Trailer de “Scream 7”: Sidney Prescott enfrenta nuevamente a Ghostface.

Lanzan tráiler de Scream 7 con una trama reveladora... y un boicot inesperado
Flor Jiménez riega su plantación de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de Muertos, en Xochimilco, a las afueras de la Ciudad de México, el 16 de octubre de 2025.

La flor de cempasúchil cubre México en Día de Muertos, pero el cambio climático la pone en riesgo
Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México a New Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida

Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos
El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual

El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual