¿Hubo golpes? Da Cristian Castro su versión sobre supuesta agresión a Verónica Castro

El cantante mexicano Cristian Castro habló por primera vez de manera abierta sobre la discusión que sostuvo hace años con su madre, la actriz Verónica Castro, tras los rumores que lo señalaban por haberla agredido físicamente. En entrevista con el programa argentino Intrusos, el intérprete reconoció que sí hubo una confrontación familiar con “jaloneos y empujones”, pero negó rotundamente que existieran golpes.

Sus declaraciones surgen después de que la conductora Yolanda Andrade reviviera el tema, asegurando que el episodio derivó en lesiones graves para la actriz.

“Fueron jaloneos, pero nunca golpes”

Cristian Castro aclaró que el incidente ocurrió cuando él era joven y enfrentaba desacuerdos con su madre por motivos personales. “No estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que la situación que vivimos juntos, que fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes y bueno, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca, nunca, para nada golpes”, declaró el cantante.

Agregó que jamás ha perdido el control hasta llegar a la violencia: “Imagínense ustedes si yo en algún momento voy a perder el control y empezar a golpear, menos a mi madre, nunca en la vida”, afirmó.

Las declaraciones que reabrieron la polémica

Las palabras de Castro surgieron luego de que Yolanda Andrade asegurara que Verónica Castro había sido golpeada por su hijo y que el hecho la habría llevado al hospital por una lesión en la columna vertebral. Estas declaraciones, hechas originalmente en 2020, volvieron a circular tras la reciente entrevista del cantante.

Cristian rechazó completamente esa versión, asegurando que los hechos fueron malinterpretados y que la situación se ha exagerado con el paso del tiempo.