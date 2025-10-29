Con impresionante video, Travis Barker, esposo de Kourtney Kardashian, da pistas de estar en el Simifest

/ 29 octubre 2025
    Con impresionante video, Travis Barker, esposo de Kourtney Kardashian, da pistas de estar en el Simifest
    Si bien la participación de Blink-182 en el Simi Fest 2025 sigue sin confirmarse, el escenario ya está planteado para que ese anuncio. FOTO: ESPECIAL

El baterista Travis Barker anunció una alianza estratégica con Farmacias Similares, que despertó especulaciones sobre la posible participación de Blink‑182 en la edición 2025 del Simi Fest

En un comunicado conjunto difundido en redes sociales, se anunció que “¡Grandes noticias! Barker Wellness x Farmacias Similares, ahora en las 9 500 tiendas en todo México. Esta noticia unió de manera oficial a Barker con el emblemático personaje del Dr. Simi, y abrió la puerta para múltiples especulaciones sobre implicaciones adicionales más allá del lanzamiento comercial.

La alianza detonó reacciones inmediatas en redes sociales, donde varios usuarios comentaron: “¡El SimiBarker se hizo canon de golpe!”, “Que no nos sorprenda si en una de esas el Simi Fest baja a Blink.

Este tipo de mensajes generó una ola de expectativas sobre la presencia de Blink-182 en el evento organizado por Farmacias Similares.

Datos clave del Simi Fest 2025

El festival está previsto para el 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. En su programación aparecen nombres como Empire of the Sun, Leon Bridges, Caloncho, Rhye, entre otros.

Sin embargo, la conexión entre Barker y el personaje del Dr. Simi ya tenía historial: durante la presentación de Blink-182 en México, un fan le obsequió un peluche del Dr. Simi personalizado. Posteriormente, Barker lo puso en venta en su sitio web, lo que generó críticas.

Empero, aunque la especulación es intensa, hasta el momento ni Barker ni Farmacias Similares han emitido un comunicado que confirme la participación de Blink 182 en el Simi Fest. Esto deja la posibilidad en el terreno de los rumores, aunque con ingredientes sólidos: la alianza, el festival en puerta, el vínculo mediático y cultural.

Andrea Saavedra

Egresada en Licenciatura de Comunicación por la UA de C. Laboró como Co-coordinadora en Comunicación Social y Política, así como en producción de contenido para redes sociales y edición de textos académicos. Colaboró en jornadas de promoción para la Salud Sexual y Reproductiva. Actualmente se desempeña como Editor Digital First en Mesa Central de esta casa editorial.

Está certificada en Diplomados de Comunicación Política por Escuela en Liderazgo Xoan Noya en 2020, en Perspectiva de Género en la cobertura de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Femenicida por la UNAM en 2021 y en La Suprema Corte y los Derechos Humanos por la SCJN en 2021.

