Con impresionante video, Travis Barker, esposo de Kourtney Kardashian, da pistas de estar en el Simifest

La alianza detonó reacciones inmediatas en redes sociales, donde varios usuarios comentaron: “¡El SimiBarker se hizo canon de golpe!”, “Que no nos sorprenda si en una de esas el Simi Fest baja a Blink ” .

En un comunicado conjunto difundido en redes sociales, se anunció que “¡Grandes noticias! Barker Wellness x Farmacias Similares , ahora en las 9 500 tiendas en todo México ” . Esta noticia unió de manera oficial a Barker con el emblemático personaje del Dr. Simi , y abrió la puerta para múltiples especulaciones sobre implicaciones adicionales más allá del lanzamiento comercial.

Este tipo de mensajes generó una ola de expectativas sobre la presencia de Blink-182 en el evento organizado por Farmacias Similares.

Datos clave del Simi Fest 2025

El festival está previsto para el 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. En su programación aparecen nombres como Empire of the Sun, Leon Bridges, Caloncho, Rhye, entre otros.

Sin embargo, la conexión entre Barker y el personaje del Dr. Simi ya tenía historial: durante la presentación de Blink-182 en México, un fan le obsequió un peluche del Dr. Simi personalizado. Posteriormente, Barker lo puso en venta en su sitio web, lo que generó críticas.

Empero, aunque la especulación es intensa, hasta el momento ni Barker ni Farmacias Similares han emitido un comunicado que confirme la participación de Blink 182 en el Simi Fest. Esto deja la posibilidad en el terreno de los rumores, aunque con ingredientes sólidos: la alianza, el festival en puerta, el vínculo mediático y cultural.