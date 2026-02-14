In memoriam, Rick Astley y Selena

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 14 febrero 2026
    In memoriam, Rick Astley y Selena

Esta segunda semana de febrero inició con los latinos haciendo historia con el boricua Bad Bunny siendo el primer intérprete en cantar en español en el Medio Tiempo del Super Tazón

Enero terminó, entre otras cosas, con el fallecimiento en México del productor saltillense Pedro Torres, pero febrero dio inicio con las muertes de varios músicos reconocidos a nivel internacional.

El primero de ellos fue Chuck Negron, quien murió el lunes 2 de febrero a causa de una insuficiencia cardiaca y complicaciones del EPOC (Enfermedad pulmonar crónica obstructiva) a los 83 años de edad. Negron fue un cantante y compositor norteamericano conocido por haber sido uno de los tres vocalistas de la banda de rock Three Dog Night, la cual ayudó a formar en el año de 1968 y con la que llegó a vender un aproximado de 60 millones de discos. Tristemente, para el año de 1976 en que se dio la separación de la agrupación, Negron ya tenía una fuerte adicción a la heroína para iniciar en 1991 una carrera como solista.

Un día después, el martes 3 de febrero se dio el deceso a los 90 años de edad de LaMonte McLemore, miembro fundador del grupo The 5th Dimension, un popular grupo vocal de pop y soul a partir de la segunda mitad de la década de los 60 cuando en noviembre de 1966 estrenan su primer sencillo “I´ll Be Loving You Forever”; de 1967 es su primer gran éxito “Go Where You Wanna Go”, seguida por “Up, Up and Away”, que alcanzó la posición número 7 de las listas ese mismo año y los lleva a ganar un total de cinco premios Grammy, y para la primavera de 1969 estrenar el que fuera su mayor éxito el tema “Aquarius/Let the Sunshine In” del musical “Hair”.

En relación al año de 1966, el viernes 6 de febrero quien estuvo de manteles largos fue el cantante de origen británico Rick Astley, al llegar a las seis décadas de vida y quien en la década de los 80 se convirtió en un ícono del pop gracias a su tema “Never Gonna Give You Up”, de 1987, el cual se convirtió en un éxito inmediato en su país de origen y donde llegó a ser el sencillo más vendido de aquel año contenido en su álbum “Whenever You Need Somebody” que en Norteamérica llegó al número uno en Canadá y y el 12 de marzo de 1988 llegó al número uno en las listas de Estados Unidos con su segundo número uno que fue la rola “Together Forever”.

Esta segunda semana de febrero inició con los latinos haciendo historia con el boricua Bad Bunny siendo el primer intérprete en cantar en español en el Medio Tiempo del Super Tazón, no así el primer latino en pisar ese escenario ya que lo precedieron el mexicano Carlos Santana en el año 2000 y la dupla de Shakira y Jennifer López en años más recientes, cerrando nuestra comunidad latina la semana en lo musical “con broche de oro” al anunciarse que “La Reina del Tex Mex”, Selena, será inducida en el Salón de la Fama del Grammy con su clásico tema “Amor Prohibido”, de 1994. Honor a quien honor merece.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Música
Opinión

Localizaciones


Saltillo

Selección de los editores
Doblete

Doblete
true

Reformas laborales: el legado de la 4T
Al revisar en la plataforma el apartado Contratos de obras, bienes y servicios en el municipio dedicado a Tequila, Jalisco, se encontró que ningún contrato ha sido subido desde octubre de 2024.

Revelan que exalcalde de Tequila nunca transparentó contratos ni auditorías
El funcionario explicó que los cierres parciales reportados en la carretera federal 54 obedecen a que el despliegue de seguridad continúa en la zona.

Zacatecas: aseguran que CJNG intentó rescatar a ‘El Braca’ con dron explosivo tras detención

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa.

Sarampión: señales tempranas que no debes ignorar
Para estudiantes de secundaria beneficiados con la Beca Rita Cetina ha concluido hace unos días el periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, contabilizando más de un millón de plásticos entregados.

¿Qué hacer si no recogí la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de secundaria?
Promoción “Burger a 1 Beso” dará una Famous Star con Queso gratis al comprar un combo y dar un beso; solo aplica el 14 de febrero en sucursales participantes.

Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

Lío. El conflicto entre la familia de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón suma un nuevo capítulo en los tribunales.

José Manuel Figueroa demanda a Imelda Garza y defiende la memoria de Julián