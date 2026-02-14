In memoriam, Rick Astley y Selena

Enero terminó, entre otras cosas, con el fallecimiento en México del productor saltillense Pedro Torres, pero febrero dio inicio con las muertes de varios músicos reconocidos a nivel internacional.

El primero de ellos fue Chuck Negron, quien murió el lunes 2 de febrero a causa de una insuficiencia cardiaca y complicaciones del EPOC (Enfermedad pulmonar crónica obstructiva) a los 83 años de edad. Negron fue un cantante y compositor norteamericano conocido por haber sido uno de los tres vocalistas de la banda de rock Three Dog Night, la cual ayudó a formar en el año de 1968 y con la que llegó a vender un aproximado de 60 millones de discos. Tristemente, para el año de 1976 en que se dio la separación de la agrupación, Negron ya tenía una fuerte adicción a la heroína para iniciar en 1991 una carrera como solista.

Un día después, el martes 3 de febrero se dio el deceso a los 90 años de edad de LaMonte McLemore, miembro fundador del grupo The 5th Dimension, un popular grupo vocal de pop y soul a partir de la segunda mitad de la década de los 60 cuando en noviembre de 1966 estrenan su primer sencillo “I´ll Be Loving You Forever”; de 1967 es su primer gran éxito “Go Where You Wanna Go”, seguida por “Up, Up and Away”, que alcanzó la posición número 7 de las listas ese mismo año y los lleva a ganar un total de cinco premios Grammy, y para la primavera de 1969 estrenar el que fuera su mayor éxito el tema “Aquarius/Let the Sunshine In” del musical “Hair”.

En relación al año de 1966, el viernes 6 de febrero quien estuvo de manteles largos fue el cantante de origen británico Rick Astley, al llegar a las seis décadas de vida y quien en la década de los 80 se convirtió en un ícono del pop gracias a su tema “Never Gonna Give You Up”, de 1987, el cual se convirtió en un éxito inmediato en su país de origen y donde llegó a ser el sencillo más vendido de aquel año contenido en su álbum “Whenever You Need Somebody” que en Norteamérica llegó al número uno en Canadá y y el 12 de marzo de 1988 llegó al número uno en las listas de Estados Unidos con su segundo número uno que fue la rola “Together Forever”.

Esta segunda semana de febrero inició con los latinos haciendo historia con el boricua Bad Bunny siendo el primer intérprete en cantar en español en el Medio Tiempo del Super Tazón, no así el primer latino en pisar ese escenario ya que lo precedieron el mexicano Carlos Santana en el año 2000 y la dupla de Shakira y Jennifer López en años más recientes, cerrando nuestra comunidad latina la semana en lo musical “con broche de oro” al anunciarse que “La Reina del Tex Mex”, Selena, será inducida en el Salón de la Fama del Grammy con su clásico tema “Amor Prohibido”, de 1994. Honor a quien honor merece.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx