Iron Maiden, los Rolling Stones y Rush

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    Iron Maiden, los Rolling Stones y Rush

Otra banda legendaria proveniente de la Gran Bretaña y en su caso perteneciente a la primera invasión británica de América fue Rolling Stones

Con el inicio de mayo los aniversarios siguieron su curso comenzando con el número 50 de la formación de una de las más grandes bandas británicas del género del heavy metal: Iron Maiden.

Fundada en la ciudad de Londres, Inglaterra, el día de Navidad de 1975 por su icónico bajista Steve Harris cuyo nombrese inspiró en una caja de tortura antropomórfica del siglo XX, fue compuesta además por Dave Sullivan y Terry Rance en las guitarras; Ron “Rebel” Matthews en la batería y Paul Day en la voz, y la razón de que este mes es el festejo oficial de su formación es debido a que el 1 de mayo de 1976 tuvo lugar el primer concierto de la banda en el Cart and Horses, un pub muy popular del East End de la misma ciudad.

Fue hasta cinco años después, ya entrados en la década de los 80s después de la gira por Japón en apoyo de su segundo disco “Killers”, de 1981, la grabación de un álbum de la misma y que su tercer vocalista, Paul Dianno, fue expulsado de la banda por sus excesos en las drogas y el alcohol, la llegada del vocalista Bruce Dickinson y la salida en 1982 de uno de sus mejores álbumes, “The Number of the Beast”dieron pie a su conquista del continente americano como “la invasión británica” que la Generación X conocimos y tenemos oportunidad de festejar desde este fin de semana en cines a nivel mundial de su documental conmemorativo “Iron Maiden: Burning Ambition”.

Otra banda legendaria proveniente de la Gran Bretaña y en su caso perteneciente a la primera invasión británica de América junto a los Beatles y The Who en los años 60, los Rolling Stones, estuvieron haciendo lo propio en el curso de la semana al estrenar el primer sencillo de su iniciar formalmente la promoción de su producción discográfica número 27, “Foreign Tongues”, la cual combina el blues y el rock and roll con el que se dieron a conocer y mantiene “rodando” a tres de sus integrantes originales, Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood, en vísperas de una nueva gira mundial. El tema se titula “In the Stars” del álbum que se estrena el 10 de julio.

Para cerrar con broche de oro y en relación a grandes agrupaciones de rock que están de regreso hacia fines de la semana se dio a conocer que la banda de rock canadiense Rush, conocida por rolones como “Tom Sawyer” y “Limelight”, entre otras, están de regresa a los escenarios seis años después del lamentable fallecimiento de su baterista estrella, Neil Peart, ahora acompañados de Anika Nilles, quien forjó su propia relación con el grupo. La gira que inicia el mes próximo será un homenaje explícito a Peart. “Le debemos un apropiado agradecimiento y celebración”, dijo su vocalista líder Geddy Lee al New York Times. Totalmente de acuerdo.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx

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