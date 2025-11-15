¿Irreconocible o renovada? Presume Gaby Spanic nuevo rostro tras someterse a tratamientos en Brasil

La estrella venezolana Gaby Spanic no deja de estar en el centro de la atención —y de la polémica— aunque esta vez se debe a que mostró un antes y después luego de someterse a diversos tratamientos y armonización facial en Brasil, país en el que radica desde hace meses.

Si bien llamó la atención por el evidente cambio en su rostro, la venezolana recibió opiniones mixtas. Algunos internautas recordaron su paso por el certamen Miss Venezuela en 1992, donde comenzó su carrera en el mundo del espectáculo.

De acuerdo con información de El Universal, Spanic se sometió a una armonización facial en una clínica en São Paulo, donde le realizaron un lifting, relleno de labios y pómulos, aumento de mentón y láser táctil para lograr un aspecto más firme y rejuvenecido.