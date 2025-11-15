¿Irreconocible o renovada? Presume Gaby Spanic nuevo rostro tras someterse a tratamientos en Brasil
La villana de telenovelas y reality shows se sometió a lifting, relleno de labios y pómulos, aumento de mentón y láser táctil
La estrella venezolana Gaby Spanic no deja de estar en el centro de la atención —y de la polémica— aunque esta vez se debe a que mostró un antes y después luego de someterse a diversos tratamientos y armonización facial en Brasil, país en el que radica desde hace meses.
Si bien llamó la atención por el evidente cambio en su rostro, la venezolana recibió opiniones mixtas. Algunos internautas recordaron su paso por el certamen Miss Venezuela en 1992, donde comenzó su carrera en el mundo del espectáculo.
De acuerdo con información de El Universal, Spanic se sometió a una armonización facial en una clínica en São Paulo, donde le realizaron un lifting, relleno de labios y pómulos, aumento de mentón y láser táctil para lograr un aspecto más firme y rejuvenecido.
¿QUÉ PASÓ CON GABY SPANIC?
La antagónica de ‘Soy Tu Dueña’ ha demostrado que no tiene problema en revelar sus secretos estéticos.
A sus 51 años, Gaby es uno de los rostros más reconocidos en México y entre el público hispano de Estados Unidos, principalmente por interpretar a icónicas villanas de telenovela, como la inolvidable ‘Paola Bracho’ en la telenovela ‘La Usurpadora’, que protagonizó para Televisa y fue distribuida en decenas de países.
‘Por tu Amor’, ‘Emperatriz’ y ‘Si Nos Dejan’ están entre las producciones en las que ha participado, además de ser una de las figuras principales del reality ‘Secretos de Villanas’. Recientemente formó parte de La Granja en su versión brasileña, proyecto que abandonó tras denunciar violencia psicológica y emocional.