¿La verás? Confirman que Sony ya trabaja en una película de los ‘Labubu’

Show
/ 15 noviembre 2025
    ¿La verás? Confirman que Sony ya trabaja en una película de los ‘Labubu’
    Favorito. Los Labubu se convirtieron en uno de los juguetes más virales del mundo gracias a su presencia en redes sociales y a celebridades como Lisa de Blackpink. FOTO: ESPECIAL

Aunque aún no está claro si la marca de coleccionismo aceptó un live action o se tratará de una película animada

La noche del viernes, Deadline dio a conocer que el exitoso y popular estudio Sony ya trabaja en una película inspirada en el famoso peluche de colección Labubu.

El estudio con sede en Culver City adquirió los derechos cinematográficos de la muñeca china. Hasta el momento no hay un proyecto creativo definido y tampoco se ha decidido si será una película animada o un live action, ya que la producción se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.

Este proyecto se sumaría a los que ya preparan empresas como Warner Bros., que apostará por un live action de Hot Wheels; MGM junto a Prime Video, con la película de Polly Pocket; y Margot Robbie con Lionsgate, que desarrollan la cinta de Monopoly.

¿QUÉ PASÓ CON LOS LABUBU?

El fenómeno de los Labubu revolucionó la industria del juguete a nivel mundial. Estas figuras de peluche coleccionables, creadas por Popmart, se han convertido en un éxito viral al punto de ser más rentables que Barbie y Hot Wheels, dos de los gigantes tradicionales del sector.

Según un reporte financiero publicado el 19 de agosto de 2025, la compañía anunció que Labubu está en camino de convertirse en un negocio de mil millones de dólares antes de que termine el año.

TE PUEDE INTERESAR: Van por fan atacante de Ariana Grande: lo acusan por alterar el orden público

UNA LOCURA

Las muñecas fueron creadas en 2015 por Kasing Lung, diseñador originario de Hong Kong y radicado en Europa. Inicialmente fueron fabricadas por How2work, antes de que la cadena china Popmart se hiciera cargo de la línea y comenzara a comercializarlas en 2019.

Su popularidad reciente explotó después de que la estrella tailandesa Lisa, de Blackpink, los incorporara a sus looks y videos. Fue ahí cuando se viralizaron en redes sociales y las generaciones jóvenes terminaron de colocarlos como un fenómeno global.

Temas


Cine
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Sony Pictures

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Manifestantes vestidos de blanco avanzan por el Centro Histórico de Saltillo, portando imágenes religiosas y pancartas con consignas en contra del Gobierno Federal durante la movilización de este sábado.

Saltillo: exige la llamada Gen Z seguridad y justicia por asesinato de Carlos Manzo
Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX

Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX
Apoyarán particularmente jefas de familia que han sostenido hogares sin redes de seguridad ni ahorros para la vejez.

Sheinbaum impulsa la Pensión Mujeres Bienestar: ‘El próximo año nos va a ir mejor’
También reportaron que la funcionaria no tenía experiencia para el cargo y que tampoco había evidencia del título que presumía de doctora por el “Centro de Estudios de Posgrado en Derecho”, cursado en un solo año.

Renuncia funcionaria de la SCJN por ser exhibida de ser ‘influencer’ en su tiempo laboral
Cuerpos de palestinos no identificados devueltos por Israel son introducidos en un camión para su posterior entierro, en el hospital Nasser, en Jan Yunis, Gaza, el 14 de noviembre de 2025.

Israel devuelve cuerpos de 15 palestinos a Gaza, donde desplazados lidian con lluvias invernales
El portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de Estados Unidos, llega a aguas del Caribe.

¿Qué es la operación ‘Lanza del Sur’ y por qué genera dudas?
Trump y su gobierno han insistido durante mucho tiempo en que los aranceles no aumentan los precios al consumidor. FOTO:

EU elimina aranceles sobre carne, café y frutas debido a presión en precios al consumidor
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras a cuatro grupos de Alemania, Italia y Grecia.

Cuáles son los grupos ‘antifa’ europeos designados por Trump como grupos terroristas