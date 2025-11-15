¿La verás? Confirman que Sony ya trabaja en una película de los ‘Labubu’
Aunque aún no está claro si la marca de coleccionismo aceptó un live action o se tratará de una película animada
La noche del viernes, Deadline dio a conocer que el exitoso y popular estudio Sony ya trabaja en una película inspirada en el famoso peluche de colección Labubu.
El estudio con sede en Culver City adquirió los derechos cinematográficos de la muñeca china. Hasta el momento no hay un proyecto creativo definido y tampoco se ha decidido si será una película animada o un live action, ya que la producción se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.
Este proyecto se sumaría a los que ya preparan empresas como Warner Bros., que apostará por un live action de Hot Wheels; MGM junto a Prime Video, con la película de Polly Pocket; y Margot Robbie con Lionsgate, que desarrollan la cinta de Monopoly.
¿QUÉ PASÓ CON LOS LABUBU?
El fenómeno de los Labubu revolucionó la industria del juguete a nivel mundial. Estas figuras de peluche coleccionables, creadas por Popmart, se han convertido en un éxito viral al punto de ser más rentables que Barbie y Hot Wheels, dos de los gigantes tradicionales del sector.
Según un reporte financiero publicado el 19 de agosto de 2025, la compañía anunció que Labubu está en camino de convertirse en un negocio de mil millones de dólares antes de que termine el año.
UNA LOCURA
Las muñecas fueron creadas en 2015 por Kasing Lung, diseñador originario de Hong Kong y radicado en Europa. Inicialmente fueron fabricadas por How2work, antes de que la cadena china Popmart se hiciera cargo de la línea y comenzara a comercializarlas en 2019.
Su popularidad reciente explotó después de que la estrella tailandesa Lisa, de Blackpink, los incorporara a sus looks y videos. Fue ahí cuando se viralizaron en redes sociales y las generaciones jóvenes terminaron de colocarlos como un fenómeno global.