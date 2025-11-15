¿La verás? Confirman que Sony ya trabaja en una película de los ‘Labubu’

La noche del viernes, Deadline dio a conocer que el exitoso y popular estudio Sony ya trabaja en una película inspirada en el famoso peluche de colección Labubu.

El estudio con sede en Culver City adquirió los derechos cinematográficos de la muñeca china. Hasta el momento no hay un proyecto creativo definido y tampoco se ha decidido si será una película animada o un live action, ya que la producción se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.

Este proyecto se sumaría a los que ya preparan empresas como Warner Bros., que apostará por un live action de Hot Wheels; MGM junto a Prime Video, con la película de Polly Pocket; y Margot Robbie con Lionsgate, que desarrollan la cinta de Monopoly.