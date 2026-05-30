J Balvin “calentará motores” del FAN Festival en Monterrey

La presentación del artista servirá como antesala de los eventos del FAN FEST.

Monterrey, Nuevo León.- Al ritmo de la música de J Balvin, Nuevo León arrancará unos días antes de lo previsto las actividades artísticas mundialistas con el cierre aquí del Trophy Tour de la Copa Mundial de la FIFA 2026 by Coca Cola que se realizará el 8 de junio en las instalaciones del Parque Fundidora.

SAMUEL GARCÍA ANUNCIA LA PARTICIPACIÓN DE J BALVIN EN EL FIFA FAN FESTIVAL

El anuncio se realizó en una rueda de prensa encabezada por el gobernador del estado, Samuel García, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, así como directivos de la empresa Coca-Cola.

“Qué mejor manera de comenzar el FIFA Fan Festival que con una fiesta para todas las familias, para los aficionados y para quienes también quieren vivir el ambiente mundialista, así que vamos a tener a un artista que ha llevado la música latina a todo el Mundo y ese es J Balvin”, precisó Rodríguez.

Indicó que el evento será gratuito y contará también con la participación de Pedro Sampaio y Amber Mark.

“Muchas gracias por elegir a México para cerrar esta gira del Trofeo Mundial y especialmente por elegir a Nuevo León como el escenario para vivir este gran momento de cierre”, dijo Mariana Rodríguez.

DESTACA LA PARTICIPACIÓN DE 16 ARTISTAS EN NUEVO LEÓN, ENTRE ELLOS CHAYANNE, IMAGINE DRAGON Y MÁS

Recordó que el cartel del FAN Festival también está integrado por Chayanne, el 13 de junio a las 21:00 horas; Imagine Dragons, el domingo 21 de junio a las 20:00 horas; Grupo Forme, el 24 de junio a las 21:45 horas y Enrique Iglesias, el domingo 28 de junio a las 19:30 horas.

Además de 16 artistas para todos los gustos.