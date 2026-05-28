DPR IAN pondrá el toque K-Pop al Fan Fest Mundialista de Monterrey 2026

MONTERREY, NL.- El Fan Fest Mundialista tendrá dentro de su line up un toque de K-pop con la presentación DPR IAN. La presentación del artista se realizará el martes 23 de junio a las 20:00 horas en el escenario Live del Parque Fundidora. “Se acomodó perfecto porque va a ser un día antes del juego de Corea”, señaló el gobernador Samuel García.

Resaltó que Nuevo León tendrá el mejor FAN Fest de los tres países sede. Por su parte, Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, también habló de la presentación del cantante que viene como artista sorpresa.

“Sabemos que la cultura K-Pop está cada vez más presente en México y en Nuevo León”, sostuvo. Señaló que en Nuevo León ya comenzó el Mundial con las calles que se están renovando y los parques que se están construyendo, así como en las obras de movilidad.

En el FIFA Fan Festival se van a trasmitir todos los partidos del Mundial y se acompañará el ambiente futbolero con 21 días de presentaciones de artistas. Entre los artistas internacionales están Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme y Enrique Iglesias. Chayanne se presentará el sábado 13 de junio a las 21:00 horas, Imagine Dragons, estará el domingo 21 de junio a las 20:00 horas, Grupo Firme estará el miércoles 24 de junio a las 21:45 horas y Enrique Iglesias, el domingo 28 de junio a las 19:30 horas.

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