J.Lo y Spider Man se llevan la noche de los Premios MTV al Cine y la Televisión

Tras varios años de emisiones pregrabadas, a causa de la pandemia, los Premios MTV al Cine y la Televisión volvieron a transmitirse en vivo, aunque fueron desairados por algunos de los ganadores, entre ellos Tom Holland y Zendaya , los protagonistas de la máxima vencedora de la noche: “ Spider-Man: No Way Home ”.

“Quiero agradecer a la gente que me dio alegría a los que rompieron mi corazón, a los que eran honestos y a los que me mintieron”, dijo Lopez, quien también se llevó el premio a Mejor Canción por “On My Way” de la película “Marry Me” (“Cásate conmigo”) en la que la intérprete comparte créditos con Maluma y Owen Wilson.