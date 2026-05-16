Jack Douglas, Clarence Carter y Shakira

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    Jack Douglas, Clarence Carter y Shakira

Entre despedidas históricas y anuncios musicales ligados al Mundial de Futbol, la semana dejó contrastes entre la nostalgia, el legado y la celebración pop

La semana pasada fue de fiesta en la CDMX, entre BTS, con conciertos abarrotados, y U2 retomando uno de los videos ochenteros de “The Joshua Tree” para el videoclip más reciente de su nuevo álbum.

Sin embargo, por otro lado, esta semana inició de forma paralela con la noticia del lamentable deceso, el lunes 11, a los 80 años de edad, del histórico productor discográfico norteamericano Jack Douglas, conocido por su trabajo con leyendas como John Lennon y quien, curiosamente, incluso llegó a sentirse culpable de su muerte, luego de que el ex-Beatle fuera asesinado tras grabar con él su álbum póstumo “Double Fantasy” (1980). Para entonces, Douglas cerraba ya una década gloriosa de colaboraciones con Lennon, luego de la grabación de su primer disco icónico como solista, “Imagine” (1971).

Pero Douglas no sólo hizo historia con Lennon y con su esposa y posteriormente viuda, Yoko Ono, sino también con importantes solistas como Patti Smith y legendarias agrupaciones como Aerosmith, quienes lo bautizaron como su “sexto integrante” por haber concebido con ellos trabajos como “Get Your Wings” (1974), “Toys in the Attic” (1975), “Rocks” (1976) y “Draw the Line” (1977). También trabajó con Cheap Trick, una de las primeras agrupaciones en ofrecer conciertos masivos en México a finales de los años 80, participando en algunos de sus discos más representativos, como su debut de 1977 y el álbum en vivo “Live at Budokan” (1978); además de colaborar con Blue Öyster Cult y Slash’s Snakepit, entre otros.

En el transcurso de la semana también se dio a conocer otra triste pérdida: el fallecimiento, a los 90 años de edad, en Atlanta, Georgia, de Clarence Carter, el llamado “Mozart de la música sureña” por William Friedkin, realizador de clásicos como “Contacto en Francia” y “El Exorcista”, con quien trabajó en una de sus últimas películas, “Killer Joe” (2013). Carter fue conocido por éxitos como “Slip Away”, “Back Door Santa” (ambas de 1968), “Patches” (1970) y “Strokin’” (1986), entre otras canciones. Reconocido por géneros como el rhythm and blues y el soul, desde 1996 contó con su propio sello discográfico y continuó realizando giras por el sur de Estados Unidos y otras partes del mundo. Descansen en paz.

Para cerrar con notas más agradables, la semana concluyó, como lo mencionamos al inicio de este espacio, con el último concierto del año en la CDMX del fenómeno del pop surcoreano BTS. Además, a mediados de la semana se dio a conocer que, junto con nada menos que la llamada “Reina del Pop”, Madonna, y la colombiana Shakira, participarán en el espectáculo de medio tiempo del Mundial de Futbol. Esta última, en colaboración con Burna Boy, estrenó el tema “Dai Dai”, canción oficial del evento futbolístico, lo que añade un nuevo logro a su trayectoria, pues ya contaba en su historial con el exitoso “Waka Waka”, tema oficial del Mundial de Sudáfrica 2010.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx

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