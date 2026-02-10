Jann renace musicalmente y lleva su sonido de Saltillo a las playlists de Spotify

El talento saltillense siempre busca llegar a la cima, mostrar su arte, su discurso y marcar la diferencia, incluso si eso implica reinventarse para no perder de vista la meta. Justo en ese punto se encuentra Jann, quien a finales de 2025 lanzó su nuevo EP, con el que logró colocarse entre las elegidas de Spotify y destacar en varias de sus playlists. “Estrené un EP de cuatro canciones que se llama ‘Volver a Empezar’. Y así como lo dice el nombre, esa es toda la vibra del proyecto. Renació por completo, se reestructuró y es muy diferente a lo que platicamos la última vez que vine”, recordó la artista. Sobre el origen de este cambio creativo, Jann explicó que no fue una decisión repentina, sino un proceso gradual marcado por una crisis creativa. “No fue algo planeado. Pasé por un periodo de bloqueo creativo, de preguntarme hacia dónde ir. No estaba logrando escribir canciones, me sentía muy estancada. Entonces empecé a explorar otros sonidos con mis productores y ahí fluyó todo mejor. Fue cuando nos inclinamos hacia algo más cercano al indie rock”, explicó.

DEFINIENDO EL ESTILO En 2023, Jann contó a VMÁS que se encontraba en un viaje musical enfocado en el R&B en español, por lo que explorar nuevos estilos era una posibilidad latente. Tres años después, esa inquietud se materializó. “Nosotros lo definimos como dark pop, porque suena un poquito oscuro, pero sigue siendo femenino, girly, de alguna manera”, explicó la cantante. El proyecto comenzó a tomar forma en 2024 y se consolidó a lo largo de 2025, en un proceso de prueba y error. “Duré como un año y medio construyéndolo. Hice muchas canciones que al final no salieron, pero esas cuatro que quedaron son las que mejor representaban lo que quería decir en este momento”, detalló.

Uno de los factores clave para este giro fue pensar en el formato en vivo y en el trabajo colectivo. “Quería hacer algo que pudiera tocar con mi banda. Pensar en cómo se iban a lucir la guitarra, el bajo, la batería. Ya no es solo Jann como solista, ahora es una banda. Todos aportan algo, incluso el baterista graba y crea sus propias líneas”, destacó. Sobre la autoría de los temas, la cantante aclaró que las canciones son de su autoría, aunque contó con colaboraciones en el proceso creativo.

“Hay una canción que hice en un camp junto con mi productor y otras personas. Construimos la letra entre todos y fue una experiencia muy bonita”, compartió. Entre los temas del EP, Jann confesó tener uno favorito. “Hechizada es mi favorita. Me gusta mucho el ritmo, tiene algo vampiresco. Es un indie rock sensual, me encanta”, dijo.

EL FUTURO DE SU MÚSICA Tras el lanzamiento del EP, el proyecto comenzó a ganar terreno en plataformas digitales, especialmente en Spotify. “La canción ‘Tanto’ entró a Novedades Viernes, que es una playlist muy importante. Eso se siente increíble, porque es como ver que Saltillo empieza a aparecer en lugares importantes”, señaló. Además del crecimiento digital, Jann adelantó que vienen presentaciones en distintas ciudades, aunque prefirió reservar detalles hasta que se hagan oficiales.

Consciente de que muchos talentos locales deben salir de casa para consolidar sus carreras, Jann reconoció que no siempre es fácil abrirse paso en su propia tierra. “Siento que muchas veces lo creativo no se ve como un trabajo real, sino como un hobby. Aun así, he recibido apoyo de personas que se acercan y me dicen que escucharon mi música y les gustó mucho”, explicó. Sobre el consumo musical en Saltillo, la cantante fue clara. “No hay tanta cultura de buscar música nueva. Aquí predominan otros géneros, como el country o el regional, y está bien. Por eso también apunto mucho al centro del país o a las listas de Spotify”, comentó.

PASANDO FRONTERAS El éxito de Tanto permitió que su música llegara a otros países de Latinoamérica. “Tengo oyentes en Chile, Argentina, además de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Siento que en el sur de América son más abiertos a escuchar cosas nuevas y eso me emociona mucho”, dijo. Jann aseguró que esta nueva etapa apenas comienza y que vienen más lanzamientos y presentaciones, sin perder el vínculo con su entorno y sus raíces.