¿Jawy no cumplió su castigo en La Granja VIP tras insultar al Tío Pepe? Esto es lo que ha sucedido

La producción del reality show La Granja VIP impuso un castigo disciplinario a Jawy Méndez tras incumplir las reglas del manual del granjero. El influencer no solo ingresó a la habitación principal y al cuarto exclusivo del capataz, sino que también insultó al mayoral, Tío Pepe, figura de autoridad dentro del programa. ADAL RAMONES ANUNCIA SANCIÓN CONTRA JAWY El conductor del reality, Adal Ramones, fue el encargado de comunicar la sanción al participante, recordándole la importancia de asumir las consecuencias de sus actos. “No tenías permitido hacerlo. Tienes que comprender que toda acción tiene una consecuencia, ahora es tiempo de que enfrentes las repercusiones de tus actos, aprovecha la noche en vela para reflexionar”, expresó Ramones. TE PUEDE INTERESAR: ‘El Rey del After’ reaparece más de una década después de su entrevista con Luisito Comunica La instrucción fue clara: Jawy debía permanecer despierto toda la noche cuidando la fogata de la granja y asegurarse de que el fuego no se apagara en ningún momento.

CASTIGO DE JAWY GENERA POLÉMICA EN REDES SOCIALES; SEÑALAN QUE NO LO CUMPLIÓ ADECUADAMENTE Aunque la intención del castigo era que el creador de contenido reflexionara, Jawy no pasó la noche solo. Varios de sus compañeros, entre ellos Sergio Mayer Mori, Omahi, El Patrón y Kike Mayagoitia, lo acompañaron durante la madrugada. Algunos se retiraron después de un rato, mientras que otros permanecieron con él hasta el amanecer, ayudándole a mantener encendido el fuego.El castigo fue cumplido, ya que la fogata se mantuvo prendida toda la noche. Sin embargo, la escena generó división entre los fanáticos, quienes cuestionaron si se trató realmente de una sanción o de una especie de “campamento” entre amigos. Además, se observó que Jawy abandonó brevemente la fogata para entrar a la casa y echarse agua en la cara antes de regresar y continuar con la tarea, lo que desató más críticas en redes sociales. Hasta el momento, no se ha precisado si la producción tomará nuevas acciones disciplinarias, especialmente por el hecho de que el participante no permaneció solo durante la sanción. Durante la noche de nominaciones, Jawy expresó su arrepentimiento y aseguró que buscaría disculparse con el Tío Pepe a primera hora.

TÍO PEPE REACCIONA A COMENTARIOS EN REDES SOCIALES SOBRE LOS INSULTOS DE JAWY En TikTok, varios usuarios compartieron capturas de pantalla de interacciones del Tío Pepe, quien habría dado “me gusta” a publicaciones con comentarios negativos hacia algunos concursantes, entre ellos Jawy, Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia y Omahi. En una publicación reciente, el mayoral compartió un video junto a su perro “Marduk”, donde algunos usuarios aprovecharon para enviarle mensajes de apoyo y disculpas. “Tío Pepe, le pido perdón por la falta de respeto que hicieron, lo queremos”, escribió una internauta. Otros comentarios, más polémicos, fueron respondidos con interacciones del propio Tío Pepe, lo que avivó el debate sobre su postura dentro del programa.