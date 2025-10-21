¿Qué es ‘LupiKill’? Lupita Villalobos destaca en Shark Tank México: Creators con terrorífica propuesta

La famosa influencer norteña, creadora de contenido y protagonista del podcast ‘Las Alucines’, Lupita Villalobos, se robó la atención de los empresarios del panel de Shark Tank México: Creators, conformado por Oso Trava, Rafa Polinesio y Miriam Mendoza.

Desde su creatividad, Lupita propuso el ‘Lupikill’: una idea innovadora de terror, con la que obtuvo el reconocimiento de los tiburones en el tercer episodio del programa.

PERO... ¿QUÉ ES ‘LUPIKILL’?

‘Lupikill’ captó la atención de los tiburones por su propuesta terrorífica, que la hacía diferente a los demás proyectos que han escuchado.

De acuerdo a lo que Lupita Villalobos explicó, se trata de un reality show de terror inmersivo, en el que participarían puros creadores de contenido e influencers, quien podrán convivir en una casa diseñada a modo de un ‘escape room’.

Habrá acertijos, trampas y desafíos que pondrán a prueba el ingenio de los creadores, y cada habitación representarán los niveles, aumentando en la dificultad de los obstáculos.