¿Qué es ‘LupiKill’? Lupita Villalobos destaca en Shark Tank México: Creators con terrorífica propuesta
Lupita Villalobos, famosa creadora de contenido norteña, fue reconocida en Shark Tank México: Creators por su creativa y terrorífica propuesta... ¿De qué se trata?
La famosa influencer norteña, creadora de contenido y protagonista del podcast ‘Las Alucines’, Lupita Villalobos, se robó la atención de los empresarios del panel de Shark Tank México: Creators, conformado por Oso Trava, Rafa Polinesio y Miriam Mendoza.
Desde su creatividad, Lupita propuso el ‘Lupikill’: una idea innovadora de terror, con la que obtuvo el reconocimiento de los tiburones en el tercer episodio del programa.
PERO... ¿QUÉ ES ‘LUPIKILL’?
‘Lupikill’ captó la atención de los tiburones por su propuesta terrorífica, que la hacía diferente a los demás proyectos que han escuchado.
De acuerdo a lo que Lupita Villalobos explicó, se trata de un reality show de terror inmersivo, en el que participarían puros creadores de contenido e influencers, quien podrán convivir en una casa diseñada a modo de un ‘escape room’.
Habrá acertijos, trampas y desafíos que pondrán a prueba el ingenio de los creadores, y cada habitación representarán los niveles, aumentando en la dificultad de los obstáculos.
“Voy a citar a varios creadores de contenido en una casa de terror que tiene dentro un ‘escape room’. Van a entrar con acertijos, trampas y muchas sorpresas más. Hay un villano que tiene un objetivo: encontrar a los influencers. Cuando entre, ellos tendrán que esconderse, porque si los ve, serán eliminados”.
Para hacerlo más competitivo, al igual que ‘La Casa de los Famosos’, los participantes irán siendo eliminados uno a uno.
“Es el claro ejemplo de que la conexión digital también puede transformarse en una experiencia real y masiva”, señaló la ‘alucín’.
Para su presentación, Villalobos sorprendió a los magnates utilizando a un hombre disfrazado que simuló una escena, lo que emocionó a los tiburones, quienes estallaron en risas y gritos.
¿CUÁLES SERÍAN LOS RESULTADOS DEL ‘LUPIKILL’?
Lupita explicó que los resultados que actualmente está obteniendo en redes sociales, gracias a su contenido y su podcast, servirán como enganche, prometiendo que el ‘Lupikill’ será un éxito total.
“Yo también juego: voy a controlar las reglas y cambiar dinámicas en tiempo real [...] Los cuartos tienen un tema diferente. Cada vez que escapas, vas pasando de nivel y te encuentras con menos influencers”.
La norteña indicó que la inversión inicial rondaría los 700 mil pesos y, siguiendo una estrategia adecuada, podría generar entre 7 a 10 millones de vistas orgánicas en su primer mes.
Como se dijo anteriormente, esta propuesta llenó de emoción a los empresarios de Shark Tank, quienes sin dudarlo, reconocieron a Lupita por su ingenio.
AQUÍ PUEDES VER EL CAPÍTULO DE LUPITA VILLALOBOS EN SHARK TANK
