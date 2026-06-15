‘Me sentí bien decepcionado’: se lanza el Arqui Juve 3D contra la ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA

Una vez más, el creador de contenido @juve3dstudio acaparó la atención de sus seguidores al colocar en el centro de la conversación su opinión sobre la ceremonia de inauguración de la Copa FIFA, de la cual dijo sentirse decepcionado por la propuesta cultural y musical, ya que, en su opinión, no reflejaba la riqueza y belleza del país. “Mi molestia no fue tanto por la actuación futbolística, no, sino por la artística. Y es que te voy a poner en contexto. Yo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, bailé danza folclórica. Si yo nací con los botines puestos, ¿por qué? Porque mi papá es profesor de danza folclórica y, modestia aparte, te puedo bailar cualquier región de cualquier estado del país”, dijo el arquitecto en el video. El reclamo fue publicado en su perfil la noche del domingo y, al menos en Facebook, ya registra más de 434 mil reacciones, 18 mil comentarios y 16 mil compartidas. Mientras tanto, en TikTok el video supera los 3.1 millones de reproducciones y acumula más de 9 mil comentarios.

¿QUÉ DIJO JUVE 3D? Según contó el creador de contenido, sus conocimientos sobre danza folclórica le permitirían opinar sobre el espectáculo internacional que encabezaron Shakira, Belinda y Los Ángeles Azules. “Ponme cualquier traje típico y te voy, a lo mejor no con mucha agilidad, pero te voy a saber dominar la ejecución de los pasos. Entonces, bajo ese contexto y también mencionando que no solamente tuve la oportunidad de representar a mi ciudad, a mi estado, sino también a mi país en el extranjero, precisamente bailando, creo tener la autoridad moral como para decir lo que te voy a decir a continuación”, explicó. Recordó que fue uno de los asistentes a la ceremonia inaugural y que sus impresiones fueron negativas desde que comenzaron las presentaciones sobre la cancha.

“Desde la tribuna empiezo a ver penachos y a ver personas portando una indumentaria típica de un guerrero azteca. Digo: esto va a ser un espectáculo parecido al de Xcaret, en donde van a presumir a México, en donde van a mostrarle al mundo la diversidad folclórica que tenemos en nuestro país y le van a sembrar la intriga a todos estos millones que están viendo la inauguración de: ‘Ven y conoce nuestro país. Esto es México’. Y contrario a eso... sí me agüité”, explicó. El saltillense aplaudió la participación de Maná, asegurando que el escenario estaba listo para destacar a una de las agrupaciones de rock más importantes de México. “Maná fue lo mejor de la tarde. Maná, cuando cantó, hizo corear a todo el estadio y nos envolvimos en una sola voz. Se erizó la piel y dio gusto ver a una banda de rock en ese escaparate y con todo el foco mediático encima”, agregó.

LOS VESTUARIOS NO LE GUSTARON El ganador de los TikTok Awards 2025 también criticó el vestuario de algunos bailarines, particularmente por el uso de tenis durante la presentación. “Empiezo a ver que salen bailarinas vestidas con trajes típicos del estado de Jalisco y con tenis, y digo: hasta donde yo sé, Jalisco no se baila con tenis. Estas bailarinas forman... bueno, no todas, pero algunas forman parte del Ballet Folclórico de Amalia Hernández. No sé si tú sepas, pero el Ballet Folclórico de Amalia Hernández es el más importante de nuestro país”, explicó. Recordó que las bailarinas forman parte de una de las expresiones culturales más representativas de México y que se trata de artistas de reconocimiento internacional.

“Tenías a las mejores bailarinas a tu disposición y las pones a bailar esa mierda. O sea, yo no tengo nada en contra del reguetón, ¿verdad? A veces lo consumo, está movido y lo que tú quieras. ¿Cómo? ¿Quién fue el creativo, el pensante que dijo: ‘Oye, es gran idea mezclarlas así, con este choque cultural; vestirlas con esta indumentaria, pero ponerlas a bailar reguetón’?”, agregó. Diego Alvarado insistió en que, desde su experiencia como bailarín, el espectáculo representó un “insulto” a sus conocimientos y trayectoria sobre los escenarios. “Para mí es una ofensa, como bailarín, ver que se prostituye nuestra cultura, nuestra identidad, haciendo este tipo de pendejadas. Honestamente, si querían bailar reguetón, pues vístelas como se visten las del reguetón, o como se desvisten. Tenían la oportunidad de presumir a México, de presumir nuestra amplia y rica cultura, que ahorita anda muy de moda eso de ‘qué rica es nuestra cultura, qué rico es nuestro folclor’”, agregó.

MOLESTO, INDIGNADO Y DECEPCIONADO Según el tiktoker, una de las ideas que pudieron funcionar habría sido incluir a Luis Miguel interpretando “México en la Piel”, además de otras expresiones musicales con mariachi o demostraciones culturales más allá de la participación de Maná. “Me considero un bailarín retirado, tal vez, pero que sigue disfrutando de la danza folclórica y que, al final del día, se dedica al medio artístico. ¿Por qué? Porque me dedico a la comunicación, me dedico a la primera de las bellas artes, a la arquitectura como artista. Honestamente, me sentí bien, bien decepcionado, bien decepcionado y lo tenía que decir”, expresó a sus seguidores.

El Arqui Juve se suma a las diversas críticas públicas que se han realizado contra la ceremonia organizada por la FIFA, en la que algunos espectadores también cuestionaron la breve participación de Lila Downs en inglés y la presencia de Shakira como figura central del espectáculo.

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