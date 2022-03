El pasado fin de semana, previo al imán taquillero ya está representando el estreno mundial en estos días de “Batman”, de Matt Reeves, se mantenía en el primer lugar de taquilla “Uncharted”, de Ruben Fleischer.

Esa buena continuidad de público dentro de lo que cabe dados los estragos que aún sufren las salas de cine alrededor del mundo debido a la todavía vigente pandemia del COVID-19 es gracias, en gran medida, a la presencia de su actor protagónico Tom Holland, quien regresó el pasado fin de año a los grandes públicos a los cines con el muy esperado cierre de trilogía que fue “Spider-Man: No Way Home”, de Jon Watts, y está beneficiando de rebote al actor más veterano en la industria, Mark Wahlberg, tras cerrar en su caso el 2021 formando parte la película de ciencia ficción “Infinite”, que a pesar de contar con un buen director como Antoine Fuqua no solo no fue beneficiada en taquilla sino que está nominada a 3 Frambuesas a lo peor en cine del año pasado.

Todavía más triste para Wahlberg es que “Joe Bell”, otro proyecto más personal y mucho mejor que “Infinite”, no solo postergó su estreno en cines por la misma pandemia del año 2020 a finales de julio del año pasado, estando todavía muy dañada la imagen de Mark Wahlberg por el estreno de “Infinite” a principios de junio, pero para fortuna de los seguidores de este actor y, sobre todo, de quienes buscan buenas historias cinematográficas, coincidió el estreno en cines de “Uncharted: Fuera del mapa” con el de “Joe Bell” en HBO Max para situarse casi de forma instantánea entre los títulos más vistos de la plataforma la semana pasada.

“Joe Bell” nos cuenta la historia real de un hombre con ese nombre interpretado por Wahlberg perteneciente a la clase trabajadora de un pueblo pequeño y muy conservador de la Unión Americana que se embarca en una caminata en solitario a lo largo de la Unión Americana para hacer una cruzada en contra del acoso escolar que sufre su hijo menor Jadin (el debutante Reid Miller) por manifestar abiertamente su orientación homosexual.

El hecho de que este sea un proyecto personal y muy atípico para Mark Wahlberg para no solo protagonizar sino también producir habla muy bien por él por el hecho de que no solo se asoció para levantarlo con otros colegas suyos como Jake Gyllenhaal (nominado al Oscar por otra película de temática gay como el clásico contemporáneo “Secreto en la montaña”, de Ang Lee) o Cary Joji Fukunaga (director de la también nominada “Sin tiempo para morir”), entre otros, sino que gracias a la cercanía de Gyllenhal con Diana Ossana y el escritor Larry McMurtry, ganadores del Oscar al Mejor Guion Adaptado del 2005 por “Secreto en la Montaña”, se les encomendó escribir el guion para “Joe Bell” que fue el último en la filmografía de McMurtry, fallecido el año pasado.

Por si fuera poco, “Joe Bell” contó con la dirección de Reinaldo Marcus Green, el mismo que dirigió a Will Smith en la historia también de la vida real y en estos días oscareable “Rey Richard”, y complementada en su elenco por otros actores como Connie Britton (“The White Lotus”) y el también nominado al Oscar Gary Sinise (“Forrest Gump”), entre otros, es una película que si se acerca a ella no lo decepcionará.

