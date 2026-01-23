‘Juan Gabriel Sinfónico’: Camerata de Coahuila revive al Divo de Juárez en el Teatro Nazas de Torreón

TORREÓN, COAH.- La Camerata de Coahuila alista un emotivo tributo a uno de los referentes más importantes de la música popular mexicana con el concierto “Juan Gabriel Sinfónico”, un proyecto que busca reinterpretar la obra del Divo de Juárez desde una perspectiva orquestal, sin perder la esencia que lo convirtió en un ícono cultural.

El espectáculo contará con la participación del tenor mexicano Carlos Alberto Velázquez, quien dará voz a algunos de los temas más representativos del cantautor, acompañado por la Camerata bajo la batuta del maestro Raúl García, director invitado para esta producción especial.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: madre de Chris Hernán exige a autoridades presenten videos de seguridad

La propuesta artística combina la riqueza sonora de la música sinfónica con arreglos especialmente concebidos para rendir homenaje a Juan Gabriel, permitiendo que su repertorio sea redescubierto tanto por quienes crecieron con sus canciones como por nuevas generaciones.

El programa contempla piezas profundamente arraigadas en la memoria colectiva, entre ellas Amor eterno, Abrázame muy fuerte, Hasta que te conocí y Yo no nací para amar, que serán interpretadas en versiones orquestales diseñadas para resaltar la carga emocional y musical de cada composición.

“Juan Gabriel Sinfónico” tendrá dos presentaciones los días jueves 19 y viernes 20 de febrero, ambas a las 20:00 horas, en el Teatro Nazas de Torreón, recinto que se ha consolidado como uno de los principales espacios culturales de la región Laguna.

En cuanto a los boletos, los precios van desde los 400 hasta los 1,200 pesos, dependiendo de la localidad, con costos diferenciados para orquesta central, orquesta lateral y galerías. Las entradas ya se encuentran disponibles tanto en las taquillas del Teatro Nazas como a través de la plataforma digital Newticket.