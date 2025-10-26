Judíos, narcosatánicos y la precuela de ‘It’

Las últimas dos semanas Netflix ha estrenado consecutivamente tanto una miniserie mexicana como la segunda temporada de una serie norteamericana que coinciden no sólo en un título parecido como en temática relacionada al judaísmo.

La primera se ellas tuvo su estreno el pasado miércoles 15 y bajo el título de “Nadie nos vio partir” y la dirección tanto de los argentinos Lucía y Nicolás Puenzo como del tapatío Samuel Kishi es una adaptación de primer nivel de la novela de Tamara Trottner basada en la historia real del secuestro que fue víctima junto a su hermano por parte de su padre (Emiliano Zurita) en el México del año de los años sesenta por la infidelidad de su madre (Tessa Ia) a raíz de un matrimonio arreglado por sus padres, dos empresarios judíos (Juan Manuel Bernal y Flavio Medina) lo cual desencadena una búsqueda internacional que los lleva de París a África e Israel.

Un par de semanas después la misma plataforma estrenó el jueves pasado la segunda temporada de “Nadie quiere esto”, comedia que consiguió el año pasado cuando se estrenó un éxito tal que casi de inmediato tuvo luz verde para esta continuación de la relación de un atractivo rabino de Los Ángeles (Adam Brody) con una de las conductoras de un podcast (Kristen Bell) quienes luego de que aparentemente han podido lidiar con las familias, amigos y religiones que pudieran ser un obstáculo para que permanezcan juntos, hasta que al inicio de esta temporada el hecho de que hayan pospuesto la conversión de ella al judaísmo parece complicarles más las cosas.

En medio de todo esto, en lo que VIX estrenó el viernes la nada atractiva serie documental de Gloria Trevi nos quedamos mejor con la serie del mismo género que estrenó la misma plataforma la semana pasada producida por Santos Mondragón (“Las mangas del chaleco”) que bajo el título de “Narcosatánicos” es un muy buen complemento de la serie “La Narcosatánica”, de HBO Max, que hoy por la noche tiene un no menos atractivo estreno de la serie “Welcome to Derry” que bajo la dirección del argentino Andy Muschietti (“It”) y basada a su vez en un relato del gran escritor del género Stephen King nos presenta una precuela de “It” muy a tiempo para Halloween.

