Crece la polémica: versiones aseguran que Yolanda Andrade no tendría control total sobre su vida

Desde hace unos días, Yolanda Andrade se ha ubicado entre los temas de mayor relevancia en redes sociales y programas de espectáculos, debido a los problemas neurológicos y degenerativos que han afectado su estado de salud. A esto se suma ahora la polémica por una presunta “tutela” bajo el cuidado de su hermana Marilé Andrade y su pareja, Sergio Araiza Roldán. La información fue dada a conocer por Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano, lo que despertó inquietud entre seguidores de la conductora respecto al manejo de sus decisiones personales, económicas y profesionales. “Gustavo vino a reafirmar la historia de Javier Ceriani. Ustedes recordarán que había dos versiones: la de Javier Ceriani, respecto a que Yolanda Andrade no tiene en este momento poder de decisión sobre su economía, sus actividades, con quién habla y con quién no, y que todo vendría de su hermana Marilé, quien actualmente tiene una pareja que parece haberla manipulado y va contra Yolanda”, expresó Alejandro Zúñiga en su programa de YouTube.

¿QUÉ PASÓ CON YOLANDA ANDRADE? Según Infante, la alerta surgió a partir del testimonio de una amiga cercana de la conductora de Montse & Joe, quien habría sido testigo del manejo que se tiene sobre Andrade. “Es muy vulnerable, a Marilé le tiene pánico. Tengo entendido que se vino toda la familia de Culiacán, vieron focos rojos”, comentó Infante durante la transmisión en Imagen Televisión. Por su parte, Alejandro Zúñiga destacó que existe una versión distinta por parte del periodista Jorge Carbajal, amigo cercano de Yolanda Andrade y su familia desde hace años.

“La siguiente versión que tuvimos es la de Jorge Carbajal, quien echó por tierra todo lo dicho por Javier Ceriani y TV Notas. Jorge Carbajal aseguró que Yolanda tiene toda la autoridad sobre su persona, sus propiedades y su dinero”, explicó el periodista chihuahuense. Sin embargo, Zúñiga agregó que, de acuerdo con otras fuentes, Yolanda sí tendría temor hacia su hermana, lo que habría motivado la llegada de familiares desde Culiacán a la Ciudad de México. “Ayer Gustavo sale y dice que lo que dijo Ceriani es cierto, agregando que Yolanda Andrade le tiene miedo a su hermana. Hablamos de que le habrían quitado la voluntad a una persona que era autosuficiente y que ahora, aparentemente, sus decisiones deben ser consultadas con Marilé”, señaló Zúñiga.

¿QUÉ PASÓ CON LA HERMANA DE YOLANDA ANDRADE? En el programa de Gustavo Adolfo Infante también se dio a conocer el nombre y la supuesta actividad de la pareja de Marilé. “El señor es quien aparentemente está controlando todo”, dijo Infante al referirse a Sergio Araiza. “El Instagram de esta persona dice que es mentor de reprogramación del inconsciente, terapeuta cuántico e instructor”, agregó el periodista. “Se llama Sergio Araiza, es divorciado y entiendo que Yolanda Andrade, con lo vulnerable que está, le tiene miedo. Seguramente esto me va a costar la amistad con Yolanda, asumo la consecuencia”, expresó Infante al cerrar el tema en vivo.