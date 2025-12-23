Crece la polémica: versiones aseguran que Yolanda Andrade no tendría control total sobre su vida

Show
/ 23 diciembre 2025
    Crece la polémica: versiones aseguran que Yolanda Andrade no tendría control total sobre su vida
    Chismes. La conductora de Montse & Joe se encuentra en el centro de la polémica tras versiones sobre el manejo de su vida personal y financiera. FOTO: CUARTOSCURO/ARCHIVO

Las versiones de Gustavo Adolfo Infante, Javier Ceriani y Alejandro Zúñiga señalan a Marilé y a su pareja como responsables del manejo de la vida de la conductora, quien enfrenta problemas de salud desde hace varios años

Desde hace unos días, Yolanda Andrade se ha ubicado entre los temas de mayor relevancia en redes sociales y programas de espectáculos, debido a los problemas neurológicos y degenerativos que han afectado su estado de salud. A esto se suma ahora la polémica por una presunta “tutela” bajo el cuidado de su hermana Marilé Andrade y su pareja, Sergio Araiza Roldán.

La información fue dada a conocer por Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano, lo que despertó inquietud entre seguidores de la conductora respecto al manejo de sus decisiones personales, económicas y profesionales.

“Gustavo vino a reafirmar la historia de Javier Ceriani. Ustedes recordarán que había dos versiones: la de Javier Ceriani, respecto a que Yolanda Andrade no tiene en este momento poder de decisión sobre su economía, sus actividades, con quién habla y con quién no, y que todo vendría de su hermana Marilé, quien actualmente tiene una pareja que parece haberla manipulado y va contra Yolanda”, expresó Alejandro Zúñiga en su programa de YouTube.

¿QUÉ PASÓ CON YOLANDA ANDRADE?

Según Infante, la alerta surgió a partir del testimonio de una amiga cercana de la conductora de Montse & Joe, quien habría sido testigo del manejo que se tiene sobre Andrade.

“Es muy vulnerable, a Marilé le tiene pánico. Tengo entendido que se vino toda la familia de Culiacán, vieron focos rojos”, comentó Infante durante la transmisión en Imagen Televisión.

Por su parte, Alejandro Zúñiga destacó que existe una versión distinta por parte del periodista Jorge Carbajal, amigo cercano de Yolanda Andrade y su familia desde hace años.

Se llama Sergio Araiza, es divorciado y entiendo que Yolanda Andrade, con lo vulnerable que está, le tiene miedo. Seguramente esto me va a costar la amistad con Yolanda, asumo la consecuencia”.
Gustavo Adolfo Infante, conductor y periodista.

“La siguiente versión que tuvimos es la de Jorge Carbajal, quien echó por tierra todo lo dicho por Javier Ceriani y TV Notas. Jorge Carbajal aseguró que Yolanda tiene toda la autoridad sobre su persona, sus propiedades y su dinero”, explicó el periodista chihuahuense.

Sin embargo, Zúñiga agregó que, de acuerdo con otras fuentes, Yolanda sí tendría temor hacia su hermana, lo que habría motivado la llegada de familiares desde Culiacán a la Ciudad de México.

“Ayer Gustavo sale y dice que lo que dijo Ceriani es cierto, agregando que Yolanda Andrade le tiene miedo a su hermana. Hablamos de que le habrían quitado la voluntad a una persona que era autosuficiente y que ahora, aparentemente, sus decisiones deben ser consultadas con Marilé”, señaló Zúñiga.

¿QUÉ PASÓ CON LA HERMANA DE YOLANDA ANDRADE?

En el programa de Gustavo Adolfo Infante también se dio a conocer el nombre y la supuesta actividad de la pareja de Marilé.

“El señor es quien aparentemente está controlando todo”, dijo Infante al referirse a Sergio Araiza. “El Instagram de esta persona dice que es mentor de reprogramación del inconsciente, terapeuta cuántico e instructor”, agregó el periodista.

“Se llama Sergio Araiza, es divorciado y entiendo que Yolanda Andrade, con lo vulnerable que está, le tiene miedo. Seguramente esto me va a costar la amistad con Yolanda, asumo la consecuencia”, expresó Infante al cerrar el tema en vivo.

ENFERMA DESDE HACE TIEMPO

Hace una semana trascendió que la conductora fue hospitalizada debido a una recaída en su salud, aunque no se dieron detalles específicos.

“Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso. Les informo que estoy en recuperación, en mi casa”, escribió Andrade en Instagram, acompañando el mensaje con una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Yolanda Andrade enfrenta problemas de salud desde hace casi dos años. Las dificultades para hablar y caminar han provocado ausencias intermitentes en Montse & Joe, programa que conduce junto a Montserrat Oliver desde 2018.

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Yolanda Andrade

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Adán, ‘El Regalador’

Adán, ‘El Regalador’
true

Se puede decir... Que Claudia no debe meter su ‘cuchara’
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se investiga el homicidio de Raymundo Cabrera Díaz, delegado regional del IMSS-Bienestar en Guerrero, asesinado a plena luz del día en Chilpancingo

Asesinato de delegado regional del IMSS-Bienestar en Guerrero es investigado: Sheinbaum
El Servicio Meteorológico Nacional prevé contrastes extremos este martes, con lluvias intensas en el sureste y ambiente gélido con heladas en el norte del país, en plena antesala de las celebraciones navideñas

Azotarán lluvias muy fuertes en el sureste y heladas de hasta -10 °C en el norte de México
El Debí Tirar Más Fotos World Tour, de Bad Bunny, ha demostrado que el público de México es de los más queridos con el reencuentro con J Balvin.

Bad Bunny y J Balvin tienen emotivo reencuentro durante concierto en México

Este es el horario que tendrán Costco y Sam’s durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero
Fallece director y cofundador de la franquicia de Call of Duty en Los Ángeles

Fallece director y cofundador de la franquicia de Call of Duty en Los Ángeles
Los Steelers de Pittsburgh siguen con el control de su destino en la pelea por el comodín tras un triunfo clave como visitantes.

Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales