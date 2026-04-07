Karime Pindter llevará su historia al cine con estreno exclusivo en Cinemex

La conductora y chica reality Karime Pindter sorprendió a sus seguidores al anunciar que el próximo 23 de abril estrenará, en exclusiva por Cinemex, un documental sobre su vida.

“Perrísimos, soy la más emocionada de poder compartirles que mi documental ‘La Verdadera Matryoshka’ llega en exclusiva a @cinemex este 23 de abril”, dijo la protagonista de ‘Acapulco Shore’ a sus millones de seguidores en Instagram y Facebook.

De acuerdo con la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, el tráiler —que mostrará algunas de las escenas y momentos especiales del documental— se estrenará este mismo martes en YouTube.