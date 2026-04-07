Karime Pindter llevará su historia al cine con estreno exclusivo en Cinemex
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La participante de ‘La Casa de los Famosos México’ y conductora invitada de ‘Hoy’ aseguró que mostrará lo que nunca ha revelado en sus realities
La conductora y chica reality Karime Pindter sorprendió a sus seguidores al anunciar que el próximo 23 de abril estrenará, en exclusiva por Cinemex, un documental sobre su vida.
“Perrísimos, soy la más emocionada de poder compartirles que mi documental ‘La Verdadera Matryoshka’ llega en exclusiva a @cinemex este 23 de abril”, dijo la protagonista de ‘Acapulco Shore’ a sus millones de seguidores en Instagram y Facebook.
De acuerdo con la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, el tráiler —que mostrará algunas de las escenas y momentos especiales del documental— se estrenará este mismo martes en YouTube.
¿QUÉ PASÓ CON KARIME?
La también conductora de ‘Hoy’ llevará esta nueva etapa de su carrera a las salas de cine de Cinemex, aunque no aclaró si podrá verse en otras ciudades, como Saltillo.
“Por primera vez tomo el control de mi historia para mostrarles que el verdadero espectáculo está en todo lo que nunca han podido ver... ¿listos para abrir cada capa?”, escribió ‘La Matryoshka’ a sus fans.
El mismo día del estreno de ‘La Verdadera Matryoshka’ llegarán a las pantallas otras producciones, como ‘Michael’, la biopic de Michael Jackson, y la cinta de terror ‘La Maldición de Evelyn’.
Karime se ha dedicado a posicionar su podcast ‘Karime Kooler’, además de colaborar con plataformas como Netflix y Billboard, así como su participación como conductora en ‘Hoy’.