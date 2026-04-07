Confirma Siddhartha concierto en Saltillo para noviembre 2026: boletos, precios y todos los detalles

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/ 7 abril 2026
    Confirma Siddhartha concierto en Saltillo para noviembre 2026: boletos, precios y todos los detalles
    Fiesta. El artista recorrerá varias ciudades del país antes de cerrar su paso en Saltillo con su propuesta musical más reciente. FOTO: CUARTOSCURO

La venta de boletos será en el sitio arema.mx a partir de este miércoles 8 de abril

Parece que los fanáticos de Siddhartha serán consentidos nuevamente con la llegada de la gira ‘Tú y Yo y Tour’, ya que se presentará el próximo 13 de noviembre en el Auditorio Parque Las Maravillas, en Saltillo.

La noticia fue dada a conocer por la empresa Apodaca Group, confirmando que la venta de boletos para el show del artista jalisciense comenzará este miércoles a través del sitio arema.mx.

El concepto de esta gira toma su nombre directamente de su reciente sencillo titulado ‘Tú y Yo y Tú’, lanzado en 2025, una pieza que rápidamente se ha convertido en un nuevo pilar de su repertorio.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA SIDDHARTHA?

La venta comenzará, de acuerdo con el sitio web, a las 10:30 horas de este miércoles 8 de abril.

Los precios de los boletos serán los siguientes: VIP Plus, 2,800 pesos; VIP, 1,800 pesos; VIP Lateral, 1,400 pesos. Los lugares en Oro Centro tendrán un costo de 1,050 pesos, mientras que en la zona Plata será de 900 pesos.

Para los lugares en Palcos, el costo será de 750 pesos, y en General se pagarán 600 pesos por boleto.

https://vanguardia.com.mx/show/prohiben-entrada-a-kanye-west-y-cae-el-festival-wireless-en-reino-unido-BD19835325

La gira incluye su presentación el 31 de octubre en el Parque Tangamanga I, en San Luis Potosí; el 7 de noviembre en el Lienzo Charro de Ciudad Juárez; el 12 de noviembre en el Auditorio Banamex de Monterrey; y, finalmente, el 13 de noviembre en el Parque Las Maravillas de Saltillo.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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