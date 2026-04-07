Confirma Siddhartha concierto en Saltillo para noviembre 2026: boletos, precios y todos los detalles

Parece que los fanáticos de Siddhartha serán consentidos nuevamente con la llegada de la gira ‘Tú y Yo y Tour’, ya que se presentará el próximo 13 de noviembre en el Auditorio Parque Las Maravillas, en Saltillo.

La noticia fue dada a conocer por la empresa Apodaca Group, confirmando que la venta de boletos para el show del artista jalisciense comenzará este miércoles a través del sitio arema.mx.

El concepto de esta gira toma su nombre directamente de su reciente sencillo titulado ‘Tú y Yo y Tú’, lanzado en 2025, una pieza que rápidamente se ha convertido en un nuevo pilar de su repertorio.