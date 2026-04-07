Confirma Siddhartha concierto en Saltillo para noviembre 2026: boletos, precios y todos los detalles
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La venta de boletos será en el sitio arema.mx a partir de este miércoles 8 de abril
Parece que los fanáticos de Siddhartha serán consentidos nuevamente con la llegada de la gira ‘Tú y Yo y Tour’, ya que se presentará el próximo 13 de noviembre en el Auditorio Parque Las Maravillas, en Saltillo.
La noticia fue dada a conocer por la empresa Apodaca Group, confirmando que la venta de boletos para el show del artista jalisciense comenzará este miércoles a través del sitio arema.mx.
El concepto de esta gira toma su nombre directamente de su reciente sencillo titulado ‘Tú y Yo y Tú’, lanzado en 2025, una pieza que rápidamente se ha convertido en un nuevo pilar de su repertorio.
¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA SIDDHARTHA?
La venta comenzará, de acuerdo con el sitio web, a las 10:30 horas de este miércoles 8 de abril.
Los precios de los boletos serán los siguientes: VIP Plus, 2,800 pesos; VIP, 1,800 pesos; VIP Lateral, 1,400 pesos. Los lugares en Oro Centro tendrán un costo de 1,050 pesos, mientras que en la zona Plata será de 900 pesos.
Para los lugares en Palcos, el costo será de 750 pesos, y en General se pagarán 600 pesos por boleto.
La gira incluye su presentación el 31 de octubre en el Parque Tangamanga I, en San Luis Potosí; el 7 de noviembre en el Lienzo Charro de Ciudad Juárez; el 12 de noviembre en el Auditorio Banamex de Monterrey; y, finalmente, el 13 de noviembre en el Parque Las Maravillas de Saltillo.