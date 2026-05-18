Kendall Jenner y Jacob Elordi avivan rumores de romance tras paseo con Kylie y Timothée Chalamet

Una vez más, la vida amorosa de las hermanas Kylie y Kendall Jenner se convirtió en foco de atención, pues resultó sorpresivo y satisfactorio para los paparazzi captarlas junto a sus actuales parejas, Timothée Chalamet y Jacob Elordi, en una aparente salida doble.

El medio DeuxMoi fue quien puso los ojos sobre las celebridades al hacer públicas las fotografías, en las que se puede ver a Elordi conduciendo el automóvil y teniendo como copiloto a la modelo Kendall Jenner, mientras que en la parte trasera Kylie y Chalamet estaban sentados junto a una tercera pasajera.

Según el medio web, los famosos salían de una fiesta realizada en el lugar, conocida como Fanatics en Los Ángeles.