Kendall Jenner y Jacob Elordi avivan rumores de romance tras paseo con Kylie y Timothée Chalamet

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    Kendall Jenner y Jacob Elordi avivan rumores de romance tras paseo con Kylie y Timothée Chalamet
    Salida. Kylie Jenner y Timothée Chalamet acompañaron a la modelo y al actor durante una salida que desató rumores en redes sociales. FOTO: INTERNET

Los famosos fueron vistos juntos en Hawaii después de asistir a una exclusiva fiesta, aumentando las especulaciones sobre su relación

Una vez más, la vida amorosa de las hermanas Kylie y Kendall Jenner se convirtió en foco de atención, pues resultó sorpresivo y satisfactorio para los paparazzi captarlas junto a sus actuales parejas, Timothée Chalamet y Jacob Elordi, en una aparente salida doble.

El medio DeuxMoi fue quien puso los ojos sobre las celebridades al hacer públicas las fotografías, en las que se puede ver a Elordi conduciendo el automóvil y teniendo como copiloto a la modelo Kendall Jenner, mientras que en la parte trasera Kylie y Chalamet estaban sentados junto a una tercera pasajera.

Según el medio web, los famosos salían de una fiesta realizada en el lugar, conocida como Fanatics en Los Ángeles.

¿DE ROMANCE EN HAWAII?

Fue TMZ quien dio seguimiento a la agenda de la nueva pareja de Hollywood: Jenner-Elordi, ya que fueron captados en la paradisíaca playa de Hanalei, en Kauai, Hawaii, uno de los lugares más exclusivos y privados, aunque aun así fueron fotografiados.

En la imagen se puede ver a Kendall junto al protagonista de ‘Cumbres Borrascosas’ platicando tranquilamente, mientras ella sostiene una botella de bebida alcohólica. Ambos parecen atentos el uno al otro, algo que ha resultado común en cada ocasión en la que han sido captados juntos.

Aun con todas estas “pruebas”, ni Jenner ni el equipo de Jacob han salido a confirmar o rechazar los señalamientos, o mejor dicho, las demostraciones públicas de convivencia.

AMOR DE TIEMPO

Fue la revista People quien confirmó que la pareja estaba saliendo de manera romántica desde hace meses, luego de verlos juntos en diversas ocasiones, como la after party de los Oscar, así como pasando tiempo juntos y disfrutando de las actuaciones en Coachella.

https://vanguardia.com.mx/show/cuando-llegara-a-mexico-bad-bunny-y-zara-arrasan-con-el-lanzamiento-de-benito-antonio-BA20756337

Por su parte, Kylie Jenner y Timothée Chalamet llevan tres años juntos como pareja, aunque hicieron oficial su relación hasta la ceremonia de los Globos de Oro 2024, en donde el protagonista de ‘Wonka’ se dejó ver besándola frente a las cámaras y dedicándole unas palabras.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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