La banda mexicana The Warning se va a la NFL: Estará presente en partido de la temporada

La banda regiomontana de rock The Warning ya está preparándose para brillar en Estados Unidos como parte del Show de Medio Tiempo del encuentro entre los Jaguares de Jacksonville y los Cardenales de Arizona.

La participación de la agrupación en el evento, que se realizará el próximo 23 de noviembre, fue confirmada por las mismas artistas a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, así como de la propia NFL.