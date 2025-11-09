La banda mexicana The Warning se va a la NFL: Estará presente en partido de la temporada

9 noviembre 2025
    La banda mexicana The Warning se va a la NFL: Estará presente en partido de la temporada

La agrupación regiomontana dio a conocer la noticia sobre su participación en el evento

La banda regiomontana de rock The Warning ya está preparándose para brillar en Estados Unidos como parte del Show de Medio Tiempo del encuentro entre los Jaguares de Jacksonville y los Cardenales de Arizona.

La participación de la agrupación en el evento, que se realizará el próximo 23 de noviembre, fue confirmada por las mismas artistas a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, así como de la propia NFL.

En estas mismas publicaciones sus fans celebraron esta oportunidad, e incluso algunos aseguraron que también sumarían bastante al espectáculo del Medio Tiempo que prepara Bad Bunny para el Super Bowl.

The Warning destacó también a nivel internacional cuando, en 2021, se unió a más de 50 artistas para reinterpretar temas clásicos de Metallica en una producción especial para celebrar el 30 aniversario de The Black Album.

