¡Más habitantes y nuevas reglas! Renueva ‘La Casa de los Famosos México’ su cuarta temporada

La esperada rueda de prensa, que funciona como previo al arranque de la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, se llevó a cabo la tarde de este martes, donde la producción presentó a su equipo de conductores, dio a conocer a dos nuevos habitantes y reveló las nuevas dinámicas para esta edición. Galilea Montijo fue la conductora principal del evento, realizado en las instalaciones de Televisa, donde estuvo acompañada por Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff. En la misma rueda de prensa, Galilea dio a conocer que esta edición contará con tres habitaciones. “En total habrá más habitantes de los que están acostumbrados. Estoy emocionada porque en esta cuarta temporada vamos a tener tres habitaciones: Tulum, Ibiza y Malibú. Dirán por qué esos nombres; es porque la casa se remodeló con un estilo más tropical”, explicó Montijo.

NUEVOS HABITANTES Emocionada, Odalys expresó que en la edición anterior tuvieron una importante participación de anunciantes, asegurando que se reflejó en un 20 por ciento más de compras de espacios publicitarios en comparación con la segunda temporada. Entre las novedades de esta edición destaca que la transmisión 24/7 podrá verse en el resto de Latinoamérica, además de México, por lo que los suscriptores fuera del país también podrán votar durante las nominaciones. Asimismo, el evento sirvió para revelar dos nuevos perfiles: Yanet García, quien se dio a conocer como “La Chica del Clima”, y Memo Schutz, comentarista y reportero deportivo de Televisa.

“La personalidad más difícil son todas y ninguna. Hay quien tiene la necesidad de hacer ejercicio, hay quien necesita meditar, quien necesita rezar y hay quien requiere medicamentos. Todos tienen algunos puntos que hay que atender para que todo salga bien y estén a gusto”. “Se logró hacer una casa muy linda. Son más habitaciones porque, como ya lo escucharon, habrá más habitantes. La casa está adecuada para recibirlos y los foros de Endemol están listos”, dijo la productora Rosa María Noguerón.

DINÁMICAS Aunque no se dieron más nombres de manera oficial, se espera la revelación de dos personalidades más durante la gala de arranque del próximo domingo 26 de julio, que será transmitida por Las Estrellas y ViX a las 20:30 horas. Diego y Odalys revelaron las actividades de toda la semana. Los lunes se realizarán las Pruebas del Líder, en las que los patrocinadores otorgarán un beneficio adicional al ganador; los martes estarán dedicados al cine y a la Cabina de las Tentaciones; los miércoles se llevarán a cabo las tradicionales noches de nominación; los jueves se disputará el duelo por la salvación con el líder y, los viernes, tras el enfrentamiento por ese beneficio, se realizará la esperada fiesta semanal.

Aunque los sábados no habrá galas en las señales de Televisa, a través de ViX se transmitirán actividades preparadas por la producción y los patrocinadores. Los domingos estarán destinados al posicionamiento y la expulsión.