¡Más habitantes y nuevas reglas! Renueva ‘La Casa de los Famosos México’ su cuarta temporada

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡Más habitantes y nuevas reglas! Renueva ‘La Casa de los Famosos México’ su cuarta temporada
    Competencias. Yanet García y Memo Schutz fueron presentados como los nuevos habitantes durante la conferencia de prensa de la cuarta temporada del reality. FOTO: CUARTOSCURO

La producción presentó a Yanet García y Memo Schutz como nuevos habitantes, además de anunciar tres habitaciones y cambios en la dinámica del reality

La esperada rueda de prensa, que funciona como previo al arranque de la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, se llevó a cabo la tarde de este martes, donde la producción presentó a su equipo de conductores, dio a conocer a dos nuevos habitantes y reveló las nuevas dinámicas para esta edición.

Galilea Montijo fue la conductora principal del evento, realizado en las instalaciones de Televisa, donde estuvo acompañada por Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

En la misma rueda de prensa, Galilea dio a conocer que esta edición contará con tres habitaciones. “En total habrá más habitantes de los que están acostumbrados. Estoy emocionada porque en esta cuarta temporada vamos a tener tres habitaciones: Tulum, Ibiza y Malibú. Dirán por qué esos nombres; es porque la casa se remodeló con un estilo más tropical”, explicó Montijo.

NUEVOS HABITANTES

Emocionada, Odalys expresó que en la edición anterior tuvieron una importante participación de anunciantes, asegurando que se reflejó en un 20 por ciento más de compras de espacios publicitarios en comparación con la segunda temporada.

Entre las novedades de esta edición destaca que la transmisión 24/7 podrá verse en el resto de Latinoamérica, además de México, por lo que los suscriptores fuera del país también podrán votar durante las nominaciones.

Asimismo, el evento sirvió para revelar dos nuevos perfiles: Yanet García, quien se dio a conocer como “La Chica del Clima”, y Memo Schutz, comentarista y reportero deportivo de Televisa.

“La personalidad más difícil son todas y ninguna. Hay quien tiene la necesidad de hacer ejercicio, hay quien necesita meditar, quien necesita rezar y hay quien requiere medicamentos. Todos tienen algunos puntos que hay que atender para que todo salga bien y estén a gusto”.

“Se logró hacer una casa muy linda. Son más habitaciones porque, como ya lo escucharon, habrá más habitantes. La casa está adecuada para recibirlos y los foros de Endemol están listos”, dijo la productora Rosa María Noguerón.

DINÁMICAS

Aunque no se dieron más nombres de manera oficial, se espera la revelación de dos personalidades más durante la gala de arranque del próximo domingo 26 de julio, que será transmitida por Las Estrellas y ViX a las 20:30 horas.

Diego y Odalys revelaron las actividades de toda la semana. Los lunes se realizarán las Pruebas del Líder, en las que los patrocinadores otorgarán un beneficio adicional al ganador; los martes estarán dedicados al cine y a la Cabina de las Tentaciones; los miércoles se llevarán a cabo las tradicionales noches de nominación; los jueves se disputará el duelo por la salvación con el líder y, los viernes, tras el enfrentamiento por ese beneficio, se realizará la esperada fiesta semanal.

https://vanguardia.com.mx/show/zendaya-y-tom-holland-enamoran-a-mexico-y-avivan-rumores-de-su-matrimonio-en-premier-de-spider-man-un-nuevo-dia-OD22309373

Aunque los sábados no habrá galas en las señales de Televisa, a través de ViX se transmitirán actividades preparadas por la producción y los patrocinadores. Los domingos estarán destinados al posicionamiento y la expulsión.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Reality Show
Viral

Localizaciones


Saltillo

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Sheinbaum, sin pendientes

Sheinbaum, sin pendientes
true

Sheinbaum... derribando mitos

Claudia Sheinbaum afirmó que México fue la mejor sede del Mundial y anunció un balance con datos de turismo, derrama económica y seguridad.

‘México fue la mejor sede de las tres’: Sheinbaum destaca el Mundial y exige disculpa a Ricardo Salinas Pliego
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue detenido la semana pasada; lo investigan por huachicol.

Agentes aduanales, pieza clave en el tráfico de huachicol
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Aunque la Acta de Nacimiento no tiene una fecha de caducidad legal, algunas instituciones solicitan versiones recientes para realizar determinados trámites.

¿Ya caducó mi Acta de Nacimiento?... cómo saber si esta vigente en formato impreso o digital en PDF
La industria cinematográfica lamenta la muerte de Kaylee Hottle, actriz que conquistó al público con su interpretación de Jia en las películas de Godzilla vs Kong

Fallece la joven actriz Kaylee Hottle a los 18 años; apareció en las películas ‘Godzilla vs Kong’
Videos de la Final del Mundial 2026 muestran que Giuliano Simeone perdió la marca de Ferran Torres mientras acomodaba su calceta.

La derrota de Argentina en la Final del Mundial ya tiene un culpable: las calcetas de Giuliano Simeone