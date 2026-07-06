‘La Casa del Dragón’ eleva la tensión con un tercer episodio lleno de estrategia y traición

Apenas han transcurrido tres episodios de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’ y la emoción, la especulación y el entusiasmo por la guerra entre los Targaryen están en otro nivel, con la aparición de nuevos y ya conocidos dragones. Titulado “Rhaenyra Triunfante”, el episodio se estrenó el domingo por la noche a través de HBO y también quedó disponible en la plataforma de streaming HBO Max. Desde entonces, no se ha alejado de las tendencias en redes sociales ni de las conversaciones entre los seguidores de la serie. La división planteada desde la temporada anterior llevó a la audiencia a elegir entre el bando negro y el bando verde, poniendo a prueba su lealtad hacia las reinas y la disputa por el Trono de Hierro.

UNA BATALLA DOBLE Este episodio mostró al príncipe Daeron, aunque no de la forma en que la audiencia lo esperaba, dando un giro adicional a la adaptación televisiva de la obra Fuego y Sangre, de George R. R. Martin. Sitios como SpoilerMX y SensaCine destacaron la arriesgada apuesta de los guionistas en este tercer episodio. Incluso lo calificaron como un capítulo de “guerra fría”, marcado por la estrategia, el cálculo y los cambios constantes.

También hicieron hincapié en que no todos los conflictos se resolvieron con fuego, barcos destruidos o cuerpos cayendo al mar, sino que la batalla se volvió administrativa, política, religiosa y, como ya es característico de la saga, llena de traiciones. ”Quien se sienta sobre un dragón o en un trono es consciente de ello, lo cual afecta los movimientos en el tablero de ajedrez. Las cosas se están volviendo más reales, más violentas y más desesperadas”, señaló el showrunner Ryan Condal en una charla con Reforma días antes del estreno de la temporada.

DRAGONES PARA TODOS De hecho, Condal aseguró estar emocionado por que los fanáticos pudieran disfrutar esta nueva temporada y experimentar, desde casa, esta etapa de colisión entre ambos bandos. ”Diseñamos nuevos dragones y creamos personajes con cada uno de ellos. Tienen vínculos y relaciones con sus jinetes. También las personas cambian al domar a sus dragones. Pero lo que a mí siempre me intriga es la estrategia”, explicó el productor ejecutivo.

La próxima semana se estrenará el cuarto episodio de la temporada, con el que la historia entrará en una etapa decisiva y en la que, como suele ocurrir en el universo de George R. R. Martin, cualquier personaje podría estar en peligro.