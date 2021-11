La crisis en la industria del juego

Esto provocó que Apple quitara de la tienda el juego y en una respuesta premeditada Epic Games los demandó por querer monopolizar el mercado de las aplicaciones digitales y lanzó una campaña en la que buscó involucrar a los seguidores de su más popular juego asegurándoles que era “una batalla por su libertad”, que muy poco tomaron en serio y que concluyó tras meses de litigio con la balanza inclinada en favor de los creadores del iPhone, que a pesar de que se verán obligados a hacer más flexibles sus contratos de monetización en la App Store, no se compara con lo que perdió Epic, pues además de pagar por infringir el contrato se quedó sin la posibilidad de tener a su juego en iOS.

Apple vs Epic

Uno de los más recientes escándalos lo protagonizó Rockstar, creados de la aclamada saga Grand Theft Auto, primero por el lanzamiento de una edición nueva de GTA V para las nuevas generaciones de consolas, tras años de su estreno y sin anuncio de una secuela, y luego con el desastroso resultado que mostraron a través de la “remasterización” de tres clásicos de la serie, que llegaron a consolas viéndose mucho peor que los originales, con modelos faciales caricaturizados y renders que no favorecen en nada al producto final.

Esto no solo por la calidad de la emulación de los juegos, bastante inferior a la de otros programas que están disponibles al público en internet, sino porque aparte de esto cobran poco más de 200 pesos al mes, incomparable con otros servicios como los de Xbox y Playstation.

Nintendo no es ajeno a las malas decisiones que afectan a sus consumidores. Ya es sabido que su estricta postura frente a sus derechos autor afecta a creadores de contenido y usuarios normales por igual, pero cuando lanzó el servicio de emulación de juegos de Nintendo 64 para el Switch, lo que muchos creyeron que sería la oportunidad para dejar de piratear esos clásicos se convirtió en un robo.

Violencia en Activision-Blizzard

La compañía detrás de franquicias como Call of Duty o World of Warcraft ha sufrido bastante durante la pandemia, aunque no por causas externas, sino por la corrupción y el maltrato que por años se gestó entre sus empleados y que ahora salió a la superficie.

En julio de este año una demanda acusó a la compañía de fomentar la violencia de género contra las mujeres empleadas allí, así como una cultura de la violación entre los varones, dando a conocer que existían incluso clubes entre los altos ejecutivos que en sus tiempos libres se dedicaban a violar y acosas a sus compañeras.

El caso continúa en la corte, pero esta semana una huelga comenzó a exigir el despido del CEO, Bobby Kotick, quien supo todo el tiempo que existía esta realidad dentro de la empresa y no hizo nada al respecto.