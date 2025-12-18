Destinarán 50 mdp de sorteo a defensa legal de migrantes en Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que 50 millones de pesos de la recaudación del sorteo de la Lotería Nacional “México con M de Migrante” se van a canalizar a la defensa legal migratoria de mexicanos en Estados Unidos, prioritariamente en los consulados de alta demanda.

Roberto Velasco Álvarez, encargado de despacho de la SRE, informó que el sorteo tuvo una recaudación total de 115 millones de pesos, recursos que irán a fortalecer la protección consular para la población migrante.

Detalló que la mayor parte del recurso se destinará a incrementar el personal con especialización legal en los consulados en los que hay más operativos migratorios y redadas, así como en la cobertura de fianzas por casos migratorios, con lo que se busca que los detenidos puedan enfrentar procesos en libertad cuando así lo determinen los jueces.

”Cincuenta millones de pesos se van a utilizar para reforzar la representación legal en todos los consulados, sobre todo en materia migratoria, y esto incluye el tema de fianzas para que las personas puedan enfrentar estos procesos en libertad”, señaló.

Se prevé que, con ese recurso, entre 200 y 250 migrantes puedan acceder al pago de fianzas según las resoluciones judiciales y el monto de cada caso.

Hasta el momento, detalló Velasco, 13 personas se han visto beneficiadas en acciones desde los consulados de Chicago y Kansas, en coordinación con organizaciones legales y aliadas.

Por otro lado, 10 millones de pesos se destinarán a fortalecer las visitas a centros de detención migratoria, con lo que se busca identificar abusos, verificar condiciones de detención y establecer contacto con las personas retenidas.

En el periodo, la red consular ha llevado a cabo 9 mil 322 visitas a centros de detención, un promedio de 28 diarias.