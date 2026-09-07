Quiénes son los 20 participantes de La Granja VIP 2026 (lista completa)

La edición arrancó con 19 participantes confirmados y un vigésimo lugar que la producción decidió mantener en secreto. Durante la gala de estreno, transmitida por Azteca Uno, una cama apareció ocupada únicamente por un monigote, señal de que todavía faltaba una persona por llegar.

La segunda temporada de La Granja VIP comenzó este domingo 6 de septiembre con una nueva generación de celebridades dispuestas a dejar la vida urbana para enfrentarse a las tareas, convivencia y conflictos propios de una granja.

El reality ofrece un premio de 2 millones de pesos para quien consiga convertirse en ganador. La audiencia puede seguir la convivencia durante las 24 horas mediante Disney+, mientras Azteca Uno mantiene las emisiones diarias y la gala de eliminación de los domingos.

La conducción de las galas en vivo está a cargo de Adal Ramones y Kristal Silva , quienes acompañarán el desarrollo de una temporada que aumentó de 16 a 20 habitantes respecto a la primera edición.

LOS 20 PARTICIPANTES DE LA GRANJA VIP

Aunque la identidad del último habitante permanece bajo reserva, la producción ya presentó a las figuras que forman parte de esta temporada. La lista reúne perfiles provenientes de la televisión, música, redes sociales, deporte y otros realities.

· Carlos Trejo — Investigador paranormal y escritor

· Ivonne Montero — Actriz y cantante

· Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina

· Manelyk González — Influencer y personalidad de realities

· Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness

· Kunno — Creador de contenido y tiktoker

· Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora

· Kenny Avilés — Vocalista de Kenny y los Eléctricos

· Rafael Mercadante — Conductor y actor

· María Karunna — Cantante e integrante de Caló

· Mónica Escobedo — Comediante de stand up

· Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante

· Natalia Alcocer — Actriz y conductora

· Abigail Pak “La Coreañera” — Creadora de contenido y pianista

· Pimpinela Escarlata — Luchador de Lucha Libre AAA

· Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX

· Pascal Nadaud — Atleta, modelo y exparticipante de Exatlón

· Azalia Ojeda “La Negra” — Personalidad de la telerrealidad

· Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante

· Habitante sorpresa — Su identidad será revelada este lunes

Entre los nombres que han comenzado a mencionarse de manera extraoficial para ocupar el último espacio aparece Pablo Montero, aunque hasta ahora su participación no ha sido confirmada por la producción.

LAS SORPRESAS MARCARON LA GALA DE ESTRENO

La gala presentó varias incorporaciones que se habían mantenido bajo reserva. Una de las primeras fue Pimpinela Escarlata, quien apareció vestido de charro y acompañado por otros luchadores. El personaje es una figura de Lucha Libre AAA y ha sido reconocido por su papel en la visibilidad de la diversidad dentro de este deporte.

Después llegó una dupla relacionada con Exatlón México: Mario “Mono” Osuna y Pascal Nadaud. Osuna tuvo una trayectoria como futbolista profesional con equipos como Querétaro, Monarcas Morelia y América, mientras Nadaud es atleta y modelo con experiencia en distintas temporadas del reality deportivo.

Otra de las entradas que generó conversación fue la de Azalia Ojeda, conocida como “La Negra” y “Lady Polanco”. La personalidad televisiva formó parte de la primera edición de Big Brother México en 2002 y posteriormente apareció en Survivor.

Junto a Ojeda llegó Julio Camejo, actor, bailarín y cantante de origen cubano, conocido por participar en producciones como Clase 406 y Destilando amor.

MARÍA KARUNNA SE CONVIERTE EN LA PRIMERA NOMINADA

La competencia comenzó prácticamente desde el primer episodio. María Karunna terminó como la primera nominada de la temporada después de que Ivonne Montero tomara la decisión de salvar a Kenny Avilés de una eliminación directa.

La cantante e integrante de Caló deberá enfrentar ahora el proceso de nominación dentro de una casa donde las alianzas apenas comienzan a formarse.

Durante la gala también hubo momentos de tensión. Natalia Alcocer lanzó una crítica contra la periodista Flor Rubio, a quien calificó como “pésima periodista”. La declaración ocurrió frente al panel de críticos, integrado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente, Rey Grupero y Alfredo Adame, ganador de la primera temporada.

El intercambio generó una reacción del panel, que respaldó a Rubio y cuestionó que Alcocer dirigiera el comentario hacia la prensa en lugar de concentrarse en sus compañeros de competencia.