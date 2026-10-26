La Granja VIP 2026... ¿Quién fue el séptimo eliminado?

La placa de nominados estuvo integrada por Manelyk González, Rafael Mercadante, Kunno, Natalia Alcocer y Azalia Ojeda. Durante la gala, Manelyk y Kunno fueron salvados, por lo que la decisión final quedó entre Natalia y la exconcursante de Big Brother.

Azalia Ojeda, conocida como “La Negra” , se convirtió en la séptima eliminada de La Granja VIP 2026 durante la gala de este domingo 25 de octubre. La participante recibió el menor respaldo del público en una jornada marcada por las nominaciones y las tensiones entre los integrantes del reality.

La salida de Azalia ocurrió días después del enfrentamiento que protagonizó con Rafa Mercadante dentro de la competencia. Al llegar al foro, donde la esperaba el conductor Adal Ramones, la participante se mostró conmovida y habló sobre lo que significaba abandonar el programa.

“No me sentía preparada, siento que ‘La Resistencia’ se va a quedar un poquito débil, pero ellos pueden y la verdad teníamos buenos planes para esta semana”, aseguró.

AZALIA HABLA DE SU CONFLICTO CON RAFA MERCADANTE

Durante su encuentro con Adal Ramones, Ojeda relacionó su eliminación con el conflicto que había tenido con Mercadante, aunque reconoció que respetaba la decisión de la audiencia.

“Si fue a través de lo sucedido de Rafa, lo siento mucho, la verdad es que no me arrepiento de nada”, declaró ante las cámaras.

La exparticipante también defendió su reacción durante la discusión y dejó claro que no tenía intención de modificar su forma de comportarse a raíz de lo ocurrido.

“Yo solamente fui provocada y reaccioné y si fue por eso, pues bueno lo siento mucho, seguiré siendo igual o peor”, sentenció Ojeda.

Pese a la tensión de su salida, la concursante también dedicó unas palabras a su familia y agradeció la oportunidad de haber participado en el programa.

“Agradezco mucho la oportunidad que me dieron, muchísimo, me voy muy agradecida, me voy muy contenta, el martes es mi cumpleaños. Y voy a festejar con mi hija, con la gente que me ama. Y a festejar también que mi madre y mi hermana están fuera de sus quimios el 27 de octubre. Hay mucho que celebrar”, declaró antes de despedirse.

EL “LEGADO” DE AZALIA QUEDARÁ PENDIENTE

Antes de abandonar la competencia, Azalia ejerció su derecho al “Legado”, una mecánica del reality que permite al eliminado dejar nominada directamente a otra persona.

La identidad del participante que recibirá esta nominación se dará a conocer durante la transmisión anunciada para este lunes a las 20:30 horas. La decisión podría modificar la estrategia de los grupos que permanecen dentro de la granja, especialmente la de “La Resistencia”, equipo al que pertenecía Ojeda.

Al hablar sobre su salida, la concursante también expresó que acepta el resultado de la votación y que considera que cada situación ocurre en su momento.

“Siempre he pensado que los tiempos de Dios son perfectos y todo pasa cuando tiene que ser. Y respeto mucho la opinión del público”, expresó.

Una amiga de Azalia, quien acudió a recibirla al foro, reconoció que no esperaba el resultado de la nominación y señaló que el grupo buscaba fortalecerse durante la semana.

“La verdad es que no, consideraba que el grupo de la Resistencia iba a tratar de fortalecerse un poquito más. Sin embargo, estamos felices de poder recibir a Azalia para festejarle su cumpleaños”, comentó.

QUIÉNES SIGUEN EN LA GRANJA VIP 2026

Con la salida de Azalia Ojeda, los participantes que continúan en la competencia son:

· Ivonne Montero, actriz y cantante.

· Niurka Marcos, vedette, actriz y bailarina.

· Manelyk González, influencer y personalidad de realities.

· Fernando Lozada, empresario e influencer fitness.

· Kunno, creador de contenido.

· Daniela Alexis, “La Bebeshita”, influencer y conductora.

· Rafael Mercadante, conductor y actor.

· Kevyn Contreras, “El Bicolor”, creador de contenido y comediante.

· Natalia Alcocer, actriz y conductora.

· Mario “Mono” Osuna, exfutbolista.

· Julio Camejo, actor, bailarín y cantante.

· Pablo Montero, cantante.