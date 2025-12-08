La Granja VIP... ¿Quién fue el octavo eliminado del reality?
Fabiola Campomanes quedó fuera de La Granja VIP como la octava eliminada. Te contamos cómo ocurrió la gala, qué videos vieron los nominados y quiénes siguen en la recta final del reality
La competencia en La Granja VIP alcanzó un punto crucial con la salida de Fabiola Campomanes, eliminada el domingo 7 de diciembre tras enfrentar la ronda de nominados junto a César Doroteo, La Bea y Sergio Mayer Mori. El público fue el encargado de decidir su destino, retirándola del juego a solo días de la semifinal.
La gala, conducida por Adal Ramones, estuvo marcada por el suspenso y las reacciones divididas dentro de la casa. El anuncio de la eliminación reforzó el sentimiento de urgencia entre los participantes que se mantienen en competencia y que ahora deberán ajustar sus estrategias rumbo a la final.
La actriz salió entre aplausos en el foro y fue recibida con un emotivo abrazo por su hija, dejando ver el impacto personal que tuvo su participación en el reality.
LAS DECISIONES CLAVE DE LOS NOMINADOS
Durante la gala, los nominados debieron elegir entre ver un post viral sobre su imagen o una escena inédita que involucraba su nombre. Esta dinámica reveló tensiones internas, opiniones de sus compañeros y nuevas lecturas sobre las alianzas dentro del programa.
César Doroteo seleccionó un viral donde se le calificaba como “el rey del contenido”, una etiqueta irónica que generó comentarios entre los habitantes. Por su parte, Sergio Mayer Mori decidió ver un clip donde El Patrón y César cuestionaban su compromiso con las labores diarias, un punto de fricción dentro del grupo.
La Bea eligió un video donde Sergio y Eleazar Gómez debatían sobre nominarla, aunque sin comentarios negativos hacia su persona. En el caso de Fabiola, observó un clip de Kim Shantal, quien reconoció su carácter fuerte y decidido, pero también expresó cierta decepción sobre su evolución en la competencia.
Estas revelaciones influyeron en el ambiente del programa, generando nuevas tensiones y reflexiones entre los concursantes.
REACCIONES, DESGASTE EMOCIONAL Y SEMIFINAL CERCA
Tras su eliminación, Fabiola Campomanes compartió que la experiencia dentro del reality fue intensa emocionalmente, con momentos de conexión y otros de agotamiento. Aseguró que aprender a convivir, tolerar y adaptarse al ritmo del resto del grupo fue un desafío constante.
Su salida reacomoda las dinámicas internas de La Granja VIP, que entra en la fase previa a la semifinal con nuevas reglas, nuevas pruebas y una mayor presión sobre los participantes restantes. Con menos competidores, las estrategias comienzan a hacerse más evidentes y cada decisión puede resultar definitiva.
La tensión crecerá en los próximos días mientras los granjeros buscan asegurar su lugar en la final del programa.
PARTICIPANTES QUE PERMANECEN EN LA GRANJA VIP 2025
• Alfredo Adame
• Kim Shantal
• Alberto del Río “El Patrón”
• César Doroteo “Teo”
• Eleazar Gómez
• La Bea
• Sergio Mayer Mori
DATOS CURIOSOS
• La eliminación de Fabiola es una de las más comentadas en redes por su evolución emocional dentro del reality.
• La dinámica de elegir entre un video viral o una escena inédita se usó por primera vez en esta etapa de la temporada.
• La semifinal de La Granja VIP 2025 tendrá reglas distintas a las de temporadas anteriores.