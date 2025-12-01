La granja VIP... Quién fue el séptimo eliminado durante la gala de este domingo

Los nominados de la semana incluyeron a Alfredo Adame , Lis Vega , Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori , aunque este último logró mantenerse relativamente seguro tras ganar por segunda vez consecutiva la prueba del capataz, un rol clave en la estrategia del programa.

La séptima gala de La Granja VIP se vivió con intensidad, drama y rivalidades abiertas entre algunos participantes que ya acumulan semanas de fricción. Este domingo 30 de noviembre, el reality sumó un nuevo eliminado a su lista, manteniendo la tradición de despedir a un granjero cada fin de semana.

Las tensiones subieron de nivel debido a los constantes enfrentamientos entre Eleazar Gómez y varios de sus compañeros, especialmente con César Doroteo ‘Teo’, con quien protagonizó múltiples discusiones que marcaron el ambiente previo a la eliminación.

¿QUIÉN FUE EL SÉPTIMO ELIMINADO DE LA GRANJA VIP?

El primer concursante salvado durante la gala fue Alfredo Adame, quien logró asegurar otra semana dentro de la competencia. Minutos más tarde, el público también decidió respaldar a Fabiola Campomanes, otorgándole la segunda salvación de la noche.

La decisión final quedó entre Sergio Mayer Mori y Lis Vega, provocando tensión entre los seguidores del reality. A pesar de su esfuerzo y conexión con los televidentes, finalmente fue Lis Vega la séptima eliminada de La Granja VIP.

La actriz cubana se despidió agradeciendo a quienes la apoyaron durante su estancia: “Gracias a todos los que me apoyaron, pero principalmente gracias a Dios, quien tiene mejores planes que los míos”, expresó antes de abandonar la competencia.

UN REGRESO BREVE PARA ENTREGAR SU LEGADO

Aunque dejó la competencia, Lis Vega regresó brevemente al set para cumplir una misión final: entregar el sobre con su legado, un elemento que suele modificar la estrategia y puede poner automáticamente en riesgo a otro participante.

Este toque final ha sido característico del programa, pues el legado del eliminado del domingo influye directamente en las actividades, pruebas o castigos que comenzarán el lunes. En esta ocasión, su salida reconfiguró la presión dentro del grupo.

Como parte del formato, este gesto también sirve para despedir formalmente a quien abandona la granja y a la vez sembrar la primera chispa de tensión para la semana siguiente.

LOS NOMINADOS DE LA SEMANA 7

La lista de nominados se definió desde el inicio de la semana con la entrega del legado anterior. Fabiola Campomanes, por ejemplo, se vio afectada por un castigo que le impidió participar en cualquier prueba de salvación, aumentando su vulnerabilidad frente al resto.

El resto de los nominados quedó establecido tras las pruebas de La Salvación y La Traición, que por tercera semana consecutiva tuvieron formato doble. Los participantes en riesgo fueron: • Alfredo Adame • Lis Vega • Fabiola Campomanes • Sergio Mayer Mori

A pesar del riesgo, dos de ellos consiguieron llegar al domingo con ventaja, mientras que los demás enfrentaron por completo el juicio del público.

EL CAMINO HASTA AHORA: LOS ELIMINADOS DE LA TEMPORADA

sLa primera temporada de La Granja VIP ha tenido eliminaciones diversas. No todos salieron por falta de votos; algunos se vieron obligados a abandonar el programa por motivos personales o de salud, como el caso de Lolita Cortés, quien se retiró voluntariamente tras sufrir ataques de ansiedad.

La lista completa de eliminados hasta ahora es:

• Carolina Ross

• Sandra Itzel

• Omahi

• Jawy Méndez

• Lolita Cortés (abandono)

• Manola Díez

• Kike Mayagoitia

• Lis Vega

Con siete expulsados fuera de la competencia por el premio final, el reality ha entrado en una etapa decisiva donde las alianzas, rivalidades y estrategias comienzan a definir el destino de cada participante.

LOS PARTICIPANTES QUE SIGUEN EN COMPETENCIA

Hasta el cierre del domingo 30 de noviembre, permanecen dentro del reality los siguientes granjeros:

• Fabiola Campomanes

• Sergio Mayer Mori

• La Bea

• Eleazar Gómez

• César Doroteo ‘Teo’

• Alberto del Río ‘El Patrón’

• Kim Shantal

• Alfredo Adame.

Con la salida de Lis Vega, el juego se vuelve más estrecho, más competitivo y más emocional, pues cada decisión influirá directamente en la permanencia o salida de los últimos concursantes.

La recta final promete nuevas discusiones, giros inesperados y pruebas que podrían redefinir quién se alce con el premio de esta primera edición.

DATOS CURIOSOS:

• Por tercera semana consecutiva, La Traición fue doble.

• La mayoría de los enfrentamientos de la semana involucraron a Eleazar Gómez.

• El legado suele cambiar el rumbo del lunes y afecta la estrategia de toda la casa.